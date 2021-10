Goldanleger sollten nicht enttäuscht sein

In den vergangenen Monaten löste die Entwicklung des Goldpreises sicher keine Freudensprünge aus.

Ein Preis von 1.800 US-Dollar je Feinunze Gold, das ist eine wichtige Marke und der Goldpreis ist nicht weit davon entfernt. Aktuell unterstützt ein schwacher US-Dollar den Preis des Edelmetalls. Auch scheint der angekündigte Rücktritt von Bundesbankpräsident Weidmann positiv für den Goldpreis gewirkt haben. Denn Weidmann tendierte stets zu einer restriktiveren Geldpolitik. Bei einem Nachfolger beziehungsweise einer Nachfolgerin rechnet man mit einer weniger falkenhaften Haltung. Experten, wie etwa die von der Commerzbank, erwarten, dass die Europäische Zentralbank noch geraume Zeit bei ihrer expansiven Geldpolitik bleibt.

Dies wiederum unterstützt den Goldpreis. Wobei sich dieser bei genauerer Betrachtung so schlecht nicht entwickelt hat. Denn trotz verschärfter Erwartungen der Fed, höheren Renditen und der Konkurrenzsituation anderer Anlageklassen, konnte der Preis des Edelmetalls eine gewisse Stärke behalten. Verglichen mit dem US-Dollar entwickelte sich Gold besser als so manche G10-Währung.

Zentralbanken kaufen weiterhin Gold, beispielsweise Polen und Russland und auch die physische Nachfrage etwa aus dem wichtigen Goldverbraucherland Indien hat im laufenden Jahr Stärke bewiesen. So lagen die Goldimporte im Vergleich zu 2019 bis September 2021 um 30 Prozent höher. Die physische Goldnachfrage hat sich also vom Corona-Schock erholt. Und mit der aktuellen Inflationssituation sollte nicht nur Gold, sondern auch die Goldaktien profitieren. So zum Beispiel CanaGold oder Chesapeake Gold.

CanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=kpkBW5izOwg – konzentriert sich auf fortgeschrittene Goldprojekte in Nordamerika – darunter das aussichtsreiche früher produzierende New Polaris-Projekt in British Columbia.

Bei Chesapeake Gold – https://www.youtube.com/watch?v=VOJaIs6gVK8 – ist besonders das Metates Gold-Silber-Zink-Projekt in Mexiko erwähnenswert. Eine vorläufige sehr positive wirtschaftliche Bewertung liegt vor.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die fliegenden Autos kommen