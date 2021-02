Warum sollten Sie online mit Devisen handeln?

Der Devisen- oder Devisenhandel ist heutzutage nicht nur eine riesige Branche für Online-Handelsinvestoren, sondern tatsächlich der größte Markt der Welt.

Hier sind einige Hauptgründe, warum Devisen ein guter Markt für Trades sind:

Niedrige Investitionskosten

Eine sehr gute Sache beim Online-Handel mit Forex ist, dass eine Partei nur sehr geringe Kosten zu tragen hat. Da keine Zwischenhändler involviert sind und man leicht direkte Geschäfte mit dem Markt machen kann, der für die Preisgestaltung von Währungen verantwortlich ist, bedeutet dies, dass Sie keine Provisionen mehr zahlen müssen.

Im Forex-Handel fallen keine Clearing-, Regierungs- oder Maklergebühren an, um die Sie sich kümmern müssen, da Makler auf diesem Markt für ihre Dienstleistungen durch einen Bid-Ask-Spread entschädigt werden.

Es gibt auch sehr niedrige Kosten für jede Transaktion. Und jeder Bid- oder Ask-Spread beträgt bei normalen Marktbedingungen normalerweise nur weniger als 0,1 Prozent. Für größere Händler können Sie nur 0,07 Prozent bezahlen.

Der Markt ist 24 Stunden geöffnet

Ein weiterer Faktor, warum so viele Menschen den Devisenhandel als sehr praktisch empfinden, ist die Tatsache, dass er niemals schläft. Es ist 24 Stunden am Tag von Sonntagabend bis Freitagnachmittag EST geöffnet, sodass die Leute nicht auf die Eröffnungsglocke warten müssen.

Dies kann besonders für diejenigen sehr praktisch sein, die nur Teilzeit handeln, da sie zumindest Geschäfte machen können, wenn sie frei sind – morgens, mittags oder abends.

Hohe Hebelwirkung

Im Forex-Handel kann sogar eine kleine Margin-Einzahlung einen größeren Wert für den Gesamtkontrakt steuern. Durch diese Hebelwirkung kann der Händler viel Gewinn erzielen und gleichzeitig die Risiken minimieren.

Ein gutes Beispiel hierfür ist, wenn Broker an der Devise einen Hebel von 200 zu 1 anbieten, da ein Händler mit einer Einlage von 50 Dollar Margen Währungen im Wert von 10.000 Dollar kaufen oder verkaufen könnte.

Beachten Sie jedoch, dass Sie ohne ein angemessenes Risikomanagement eine enorme Chance haben, neben Verlusten auch erhebliche Verluste zu erleiden.

Hohe Liquidität

Aufgrund der Tatsache, dass die Forex-Branche heute der größte Markt ist und sich so viele Parteien daran beteiligt haben, ist die Liquidität in diesem Markt weit verbreitet.

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie jemals in einem Forex-Handel stecken bleiben können. Unter normalen Marktbedingungen kann man mit nur einem Mausklick nach Belieben handeln. Tatsächlich können Sie beim Devisenhandel mehr Freiheit haben, Ihre Position automatisch zu schließen, wenn Sie Ihr angestrebtes Gewinnniveau erreicht haben, indem Sie einfach Ihre Online-Handelsplattform einrichten.

Es gibt viele Vorteile, wenn Devisen online gehandelt werden. In vielerlei Hinsicht erweist es sich als eine sehr praktische Arena, aber die Versprechen für enorme Gewinne werden niemals beeinträchtigt.

Kein Wunder, dass dieser Markt so beliebt und riesig geworden ist. Wenn Sie also mit ein wenig harter Arbeit und Engagement an einer Investition interessiert sind, kann der Forex-Markt sicherlich ein guter Ort sein, um mit der Investition zu beginnen.

