Golden Cariboo: Nächster Bohrkern glänzt golden!

Auch die neueste Bohrung in der Entdeckung Halo Zone liefert – erst einmal visuelle – Hinweise auf ein umfangreiches Goldsystem.

Nicht immer bedeutet das mit bloßem Auge erkennbare Auftreten sichtbaren Goldes in Bohrkernen auch, dass die Laboranalyse der Proben signifikante Goldvererzung erbringt. Bei Golden Cariboo Resources‘ (CSE GCC / WKN A402CQ) Bohrungen in der Halo Zone-Entdeckung allerdings ergaben Bohrkerne mit sichtbarem Gold bislang in der Folge immer auch Abschnitte mit starker Goldmineralisierung. Gute Vorzeichen also auch für die jüngsten Bohrlöcher, deren Ergebnisse noch ausstehen.

Denn das Unternehmen von CEO Frank Callaghan teilte soeben mit, dass man auch im bislang letzten Bohrloch QGQ24-20, das schon eine Tiefe von 327,66 Metern erreicht hat, an zahlreichen Stellen sichtbares Gold beobachten konnte! Damit setzt sich die Reihe nahtlos fort, denn schon in den Kernen der Bohrungen QGQ24-16 bis QGQ24-19 war mit bloßem Auge Gold zu erkennen gewesen…

Lesen Sie den ganzen Artikel hier:

Golden Cariboo: Nächster Bohrkern glänzt golden!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Golden Carbiboo Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Golden Carbiboo Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

