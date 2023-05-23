Golden Triangle: Juggernaut jagt riesiges Gold-System mit 10.000m-Bohrprogramm

Juggernaut Exploration startet auf Big One das erste 10.000-Meter-Bohrprogramm: Sichtbares Gold, Spitzenwerte bis 263,70 g/t AuEq und Porphyrpotenzial rücken das Golden Triangle-Projekt in den Fokus.

Mit Spitzenwerten von bis zu 263,70 Gramm Goldäquivalent pro Tonne (g/t AuEq) an der Oberfläche hat das Big One-Projekt in British Columbia bereits sein enormes Potenzial angedeutet. Nun macht Juggernaut Exploration (TSXV: JUGR / WKN: A2PTXU) im berühmten Golden Triangle den nächsten entscheidenden Schritt:

Das vollständig finanzierte, erste Bohrprogramm überhaupt auf der zu 100 Prozent kontrollierten Liegenschaft hat begonnen. Im Visier der zwei Bohrgeräte steht ein distriktweites Gold-Silber-Kupfer-System. Auf geplanten 10.000 Bohrmetern soll nun bewiesen werden, was die exzellenten Oberflächenproben bereits versprechen.

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