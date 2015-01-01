tristar Hotels zählt erneut zu den beliebtesten Arbeitgebern Deutschlands – Platz 1 im Berliner kununu-Ranking

Die Hotelgruppe wird im Jubiläumsranking „Most Wanted Employer 2026“ der ZEIT als beliebtester Arbeitgeber der Hotellerie ausgezeichnet & führt zugleich das Berliner Ranking der großen Unternehmen an.

Fachkräftemangel, Mitarbeiterbindung und eine gelebte Unternehmenskultur prägen die Wettbewerbsfähigkeit der Hotellerie zunehmend. Die tristar Hotels setzen hier ein Zeichen: Bei dem Jubiläumsranking „Most Wanted Employer 2026“ der ZEIT Verlagsgruppe und der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu erreichen sie Platz 13 der beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands und gehören damit wieder zu den Top 20 von insgesamt 1.200 ausgezeichneten Unternehmen.

Innerhalb der Kategorie „Hotels und Beherbergung“ zählt tristar Hotels damit erneut zu den führenden Arbeitgebern der Branche. Gleichzeitig belegt tristar Hotels im aktuellen kununu-Arbeitgeberranking der Hauptstadt den ersten Platz unter den großen Unternehmen in Berlin. Damit lässt die inhabergeführte Hotelgruppe zahlreiche bekannte Konzerne und Unternehmen anderer Wirtschaftszweige hinter sich.

Die Auszeichnung stellt keinen Einzelerfolg dar. Sie ist vielmehr Teil einer Entwicklung, die sich seit geraumer Zeit kontinuierlich fortsetzt. Bereits in den vergangenen Jahren wurde tristar Hotels mehrfach für seine Arbeitgeberqualität, Ausbildungsleistungen sowie Unternehmenskultur ausgezeichnet. Die aktuellen Ergebnisse bestätigen nun sichtbar die zukunftsweisende Personalstrategie des Unternehmens.

Grundlage der Bewertung sind ausschließlich anonyme Stimmen von Mitarbeitenden. Für das Ranking „Most Wanted Employer 2026“ wurden mehr als 400.000 Arbeitgeberprofile und rund 14 Millionen Workplace Insights analysiert. Im Berliner Ranking überzeugt tristar mit einem kununu-Score von 4,6 Punkten sowie einer Weiterempfehlungsrate von 91 Prozent innerhalb der vergangenen zwei Jahre.

„Diese Auszeichnungen bestätigen, dass unsere Unternehmenskultur nicht nur auf dem Papier existiert, sondern jeden Tag in unseren Hotels aktiv gelebt wird“, erklärt Christian Stein-Kalesky, Head of People & Culture Europe bei tristar Hotels. „Gerade in der Hotellerie, die oftmals mit besonderen Herausforderungen bei der Mitarbeitergewinnung und -bindung konfrontiert wird, zeigt dieses Ergebnis, dass Wertschätzung, Entwicklungsmöglichkeiten und Teamgeist langfristig den Unterschied machen.“

Während viele Unternehmen branchenübergreifend um Talente werben, gelingt es tristar Hotels bereits seit Jahren, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Dabei setzt die Hotelgruppe auf flache Hierarchien, gezielte Weiterentwicklung, moderne Führungsstrukturen sowie eine Unternehmenskultur, die von Vertrauen, Verantwortung und Zusammenhalt geprägt ist.

Dass ein mittelständisches Hotelunternehmen im deutschlandweiten Vergleich mit Unternehmen aus den Bereichen Energie, IT, Finanzdienstleistungen oder Versicherungen konkurriert und dabei einen Spitzenplatz erreicht, unterstreicht die besondere Bedeutung der Auszeichnung. Gleichzeitig zeigt das Ergebnis, dass die Hotellerie als Arbeitgeber deutlich attraktiver sein kann, als es bestehende Branchenklischees oftmals vermuten lassen.

Mit der erneuten Platzierung unter den beliebtesten Arbeitgebern Deutschlands setzt tristar Hotels seinen eingeschlagenen Weg somit konsequent fort. Die aktuellen Rankings sind dabei nicht nur eine Anerkennung für die bisherigen Leistungen, sondern auch Ansporn, die Unternehmenskultur und Arbeitgeberattraktivität weiterhin nachhaltig auszubauen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tristar GmbH

Herr Christian Stein-Kalesky

Kurfürstendamm 14

10719 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 (0)30 8877-2500

web ..: http://www.tristar-hotels.de

email : info@tristar-hotels.de

tristar Hotels wurde im Jahr 2011 durch die Speditionskauffrau und Gastronomieunternehmerin Stella Koerber und den Hotelkaufmann und Diplom-Kaufmann (Univ.) Ulrich Enzinger gegründet.

Als renommierter und inhabergeführter White-Label-Operator arbeitet tristar mit den weltweit größten Hotelketten IHG, Hilton, Accor und Marriott zusammen und kombiniert dadurch seine Expertise mit den Stärken der global agierenden Hotelkonzerne.

Aktuell betreibt tristar in Deutschland, Österreich und in der Schweiz 47 Hotels (7.149 Zimmer, 13 Marken) in den Kategorien Economy, Midscale, Lifestyle, Upscale und Serviced Apartments. Zusätzlich sind 13 weitere Hotels mit 1.904 Zimmern in der DACH-Region vertraglich gesichert.

Derzeit beschäftigt tristar insgesamt über 1.300 Mitarbeitende in 47 Hotels und 3 Headquartern. Als mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber legt tristar großen Wert darauf, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, der individuelle Karrieren fördert, eine wertschätzende Unternehmenskultur lebt sowie Mitarbeitende aktiv in die Gestaltung des Unternehmens einbindet.

www.tristar-hotels.de

Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

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