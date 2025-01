tristar Hotels als „Leading Employer 2025“ und beliebtester Ausbildungsbetrieb Deutschlands ausgezeichnet

Die Zeit und die Arbeitnehmerbewertungsplattform Kununu ermittelten wieder Unternehmen für den „Most Wanted Start 2025“. Die Hotelgruppe belegte hier im Branchenvergleich als bester Ausbilder Platz 1.

Führend in Arbeitgeber- und Ausbildungsqualität: Die tristar Hotelgruppe hat sich erneut einen Platz an der Spitze deutscher Unternehmen gesichert. Als Leading Employer 2025 zählt der Betreiber von über 40 Hotels zu den besten Arbeitgebern Deutschlands und hat sich zudem gleichzeitig an die Spitze der Hotelbranche gesetzt. Dies bestätigt auch das aktuelle Ranking der „Most Wanted Start 2025“, welches in Zusammenarbeit mit der Wochenzeitung Die Zeit und der Arbeitnehmerbewertungsplattform Kununu veröffentlicht wurde. Im Gesamtranking von 500 zertifizierten Firmen erreicht die tristar Hotelgruppe den zehnten Platz, während sie in der Kategorie „Freizeit & Kultur“ sogar die Spitzenposition einnimmt.

„In unserem Unternehmen zählt jeder Einzelne. Es sind die Menschen, also unsere ‚triSTARS‘, die hier den Unterschied machen. Wir sind besonders stolz auf die Auszeichnung als Leading Employers. Die Studie zeigt vor allem, dass es sich ganzheitlich gelohnt hat, unsere Mitarbeitenden nie aus dem Fokus zu verlieren und stets für ihr Wohlbefinden Sorge zu tragen. Ganz nach unserem Motto ‚DU zählst‘!“, so Christian Stein-Kalesky, Head of People & Culture der tristar Hotels.

Stella Koerber, Miteigentümerin und Mitgründerin der tristar Hotelgruppe ergänzt: „Diese Anerkennungen spiegeln unser Engagement für ein respektvolles und inklusives Arbeitsumfeld wider, in dem Mitarbeitende als unsere ‚triSTARS‘ im Mittelpunkt stehen. Es ist uns somit eine Herzensangelegenheit, nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch als führender Ausbildungsbetrieb neue Standards in der Hotellerie zu setzen.“

Most Wanted Start 2025: Die Basis dieser Erhebung besteht aus einer Analyse von 300.000 Arbeitgeberprofilen und mehr als fünf Millionen Bewertungen von Arbeitnehmenden bzw. Auszubildenden in Deutschland auf der Arbeitgeberbewertungsplattform kununu.

LEADING EMPLOYERS hingegen ist die weltweit umfassendste Metastudie in Bezug auf Arbeitgeberqualitäten. Sie transferiert ein breites Spektrum an Kriterien in eine ganzheitliche Bewertung der Betriebe.

Die neuen Auszeichnungen sind ein Ergebnis der konsequenten Mitarbeiterorientierung, die von Anfang an tief in der Unternehmenskultur verankert ist. Mit innovativen Ausbildungsprogrammen, einer wertschätzenden Arbeitsatmosphäre sowie klaren Karriereperspektiven will die tristar Hotelgruppe stets ein Zeichen setzen – für die Branche und darüber hinaus. Mit rund 1.200 Mitarbeitern steht der Hotelbetreiber bereits seit Jahren für Diversität, Innovation und Exzellenz. Mehrere Auszeichnungen untermauern den Anspruch nicht nur Vorreiter, sondern auch Wegbereiter für eine nachhaltige und mitarbeiterorientierte Zukunft in der Hotellerie zu sein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tristar GmbH

Herr Christian Stein-Kalesky

Kurfürstendamm 14

10719 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 (0)30 8877-2500

web ..: http://www.tristar-hotels.de

email : info@tristar-hotels.de

tristar Hotels wurde im Jahr 2011 durch die Speditionskauffrau und Gastronomieunternehmerin Stella Koerber und den Hotelkaufmann und Diplom-Kaufmann (Univ.) Ulrich Enzinger gegründet. Das Unternehmen ist auf das Management von internationalen Markenhotels im „Focused Service“ und „Midscale“-Segment“ spezialisiert und fungiert als Franchisenehmer der IHG Hotels & Resorts, Hilton Worldwide, Accor und Marriott. Mit umfangreicher Erfahrung in der Realisierung von Hotelprojekten bis hin zum erfolgreichen Betrieb bilden Hotels das Kerngeschäft des Unternehmens. Derzeit beschäftigen die tristar Hotels insgesamt über 1.200 Mitarbeitende in 44 Hotels und 3 Headquartern.

Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Politik trifft Wirtschaft: Finanz- und Wissenschaftsminister Jakob von Weizsäcker besucht SIHOT XORTX fügt seiner Pipeline ein Programm der Spätphase zur Gichtbehandlung hinzu