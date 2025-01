Politik trifft Wirtschaft: Finanz- und Wissenschaftsminister Jakob von Weizsäcker besucht SIHOT

Im Mittelpunkt des Treffens mit dem Anbieter von Hotelmanagementsoftware aus dem Saarland stand die Zukunft des Gastgewerbes – geprägt von innovativen Lösungen und digitaler Transformation.

Der Besuch unterstreicht die zentrale Rolle von mittelständischen Unternehmen wie der Unternehmensgruppe SIHOT bei der Gestaltung einer wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Branche.

Der Minister zeigte großes Interesse an den wegweisenden Entwicklungen von SIHOT. Besonders hervorgehoben wurde das neue Self-Order-Terminal (SOT) der Tochtergesellschaft ADDIPOS GmbH. Das innovative System soll neue Maßstäbe in der Gastronomie setzen, indem es Gästen eine einfache, schnelle sowie benutzerfreundliche Möglichkeit bietet, Bestellungen aufzugeben und direkt zu bezahlen. „Innovationen wie das Self-Order-Terminal sind nicht nur technologische Fortschritte, sondern auch ein Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Region und damit des gesamten Gastgewerbes“, so Kai Grobusch, Sales Director der ADDIPOS GmbH.

Carsten Wernet, CEO der Unternehmensgruppe SIHOT, fügt hinzu: „Wir wollen gerade in Bezug auf die fortschreitende Digitalisierung und den akuten Fachkräftemangel in der Branche Betrieben stets zukunftsweisende Lösungen anbieten, die sogar mit vorhandenen Systemen leicht zu verbinden sind. Der vollständig neu entwickelte Self-Order-Terminal soll aber nicht nur durch seine Benutzerfreundlichkeit Mitarbeitende sowie Gäste überzeugen, sondern auch durch seine leistungsstarke technische Ausstattung“.

Das Terminal verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die Bestellprozesse vereinfacht. Darüber hinaus werden relevante Informationen wie Nährwerte und Allergenhinweise bereitgestellt. Zusatzbestellungen – beispielsweise Snacks aus der Backtheke – lassen sich mühelos hinzufügen. Ein integriertes Zahlungssystem sorgt für eine schnelle und sichere Abwicklung. Die Vorstellung dieses Systems verdeutlichte eindrucksvoll, wie technologische Innovationen den Komfort für Gäste steigern und gleichzeitig die Effizienz in der Gastronomie erhöhen können.

Darüber hinaus nutzte SIHOT die Gelegenheit, seine Vision für die Digitalisierung in der Hotellerie zu präsentieren. „Es ist essenziell, dass Wirtschaft und Politik Hand in Hand arbeiten, um Innovationen zu fördern und die Digitalisierung aktiv voranzutreiben“, ergänzt Carsten Wernet, CEO der Unternehmensgruppe SIHOT.

Der Besuch des Ministers ermöglichte beiden Seiten, wertvolle Einblicke zu gewinnen: Die Politik konnte die Bedürfnisse und Herausforderungen der Wirtschaft besser verstehen, während das Unternehmen die Relevanz moderner Technologien und deren Potenzial für die Branche darlegte.

Die Unternehmensgruppe SIHOT hatte so die Möglichkeit darzustellen, wie technologische Innovationen nicht nur die Kundenerfahrung verbessern, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Branche leisten. Der Besuch von Jakob von Weizsäcker war ein Zeichen dafür, wie wichtig der Dialog zwischen Wirtschaft und Politik ist, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten und den Wirtschaftsstandort Saarland ebenfalls nachhaltig zu stärken.

Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über ein modulares Hotelmanagement-Softwaresystem für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die Hotelmanagement-Plattform der Unternehmensgruppe SIHOT deckt alle betrieblichen Prozesse ab, bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung. Das Produktportfolio beinhaltet dabei ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

Die modulare Suite von SIHOT ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Derzeit beschäftigt die Unternehmensgruppe SIHOT weltweit rund 250 Mitarbeitende an elf Standorten, wobei SIHOT in rund 3.500 Top-Hotels global eingesetzt wird. Zu den weltweiten Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Motel One, FTI Group, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



