  • Goldene DLG-Medaille für Bio-Orangenlikör: Handwerklicher Genuss mit Trendfaktor

    Der Bio-Orangenlikör der Bio Manufaktur Spitz erhielt die Goldene DLG-Medaille. Mit 20 % Bio-Orangensaft, vegan und handwerklich hergestellt, verkörpert er bewussten Genuss und Qualität.

    BildVettelschoß, September 2025.
    Ein edler Tropfen aus Rheinland-Pfalz überzeugt die Fachjury: Der Bio-Orangenlikör der Bio Manufaktur Spitz wurde von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) mit der Goldenen Medaille ausgezeichnet. Damit zählt die Kreation aus dem Naturpark Rhein-Westerwald mit zu den besten Spirituosen des Jahres.

    Die Jury lobte vor allem die klare Fruchtigkeit und die handwerkliche Qualität. Der Likör enthält 20 % Bio-Orangensaft, ist vegan und wird nach traditioneller Manufakturarbeit hergestellt. Mit 16 % vol. Alkohol und seiner bauchigen 500-ml-Flasche mit zweiteiligem Banderolenetikett steht er für Eleganz und Anspruch – ein Getränk, das moderne Genusskultur widerspiegelt.

    Bewusster Genuss im Trend
    Spirituosen mit natürlichen Zutaten erleben in Deutschland einen Aufschwung. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten legen Wert auf Authentizität, Qualität und Nachhaltigkeit. Der Bio-Orangenlikör passt perfekt in diesen Trend: Er eignet sich für entspannte Feierabendmomente, für gesellige Runden mit Freunden oder als edler Abschluss nach einem guten Essen.

    Handwerk aus der Region
    Die Bio Manufaktur Spitz fertigt ihre Liköre in sorgfältiger Handarbeit. Dabei stehen klare Rezepturen und die Herkunft der Rohstoffe im Mittelpunkt. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, weil sie zeigt, dass echtes Handwerk und die Liebe zu natürlichen Zutaten geschätzt werden“, sagt Heinz Spitz, Gründer der Bio Manufaktur Spitz.

    Qualität, die man schmeckt
    Das Aroma des Likörs verbindet die Süße reifer Orangen mit einer feinen, fruchtigen Frische. „Für uns ist es wichtig, Produkte zu entwickeln, die nicht nur geschmacklich überzeugen, sondern auch in die heutige Zeit passen: bewusst, hochwertig und vielseitig einsetzbar“, betont Silvia Kretz, verantwortlich für den Vertrieb.

    Auszeichnung mit Signalwirkung
    Die Goldmedaille der DLG gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen im Lebensmittelbereich. Sie unterstreicht die hohe Qualität des Bio-Orangenlikörs und positioniert das Produkt als Empfehlung für alle, die bewussten Genuss schätzen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Bio Manufaktur Heinz Spitz
    Herr Heinz Spitz
    Hans-Streif-Strasse 2
    53560 Vettelschoss
    Deutschland

    fon ..: 026459747273
    fax ..: 026459747275
    web ..: https://www.spitz.bio/
    email : spitz@spitz.bio

    Bio Manufaktur Spitz – Familienunternehmen im Herzen des Naturparks Rhein Westerwald. Seit über 20 Jahren liefert sie handgemachte, vegane Bio Liköre und Spirituosen. Das Sortiment verbindet traditionelle Rezepturen mit modernen Genussideen und richtet sich an Menschen, die Wert auf Qualität, Natürlichkeit und regionale Herstellung legen.

