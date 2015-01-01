BIRENA: Neuer Bio-Birnen Likör setzt Maßstäbe für bewussten Genuss

Mit BIRENA bringt die Bio Manufaktur SPITZ einen neuen Bio Birnenlikör auf den Markt – handgemacht, vegan, natürlich und ideal für genussvolle Momente. Mit 20% Bio Birnensaft und 16%vol. Alkohol.

Vettelschoss, August 2025

Die Bio Manufaktur Spitz aus dem Naturpark Rhein-Westerwald erweitert ihr Sortiment um eine besondere Neuheit: _BIRENA_, ein Bio-Birnen Likör mit 20 % Bio-Birnensaft. Vegan, handwerklich hergestellt und mit 16 % vol. Alkohol ist er ab sofort in einer eleganten 500 ml-Flasche erhältlich. Damit verbindet BIRENA natürliche Zutaten, zeitgemäßen Genuss und eine klare Haltung zu Qualität und Nachhaltigkeit.

Handwerk und Natürlichkeit im Mittelpunkt

Birena zeichnet sich durch seine klare Rezeptur aus. Die Basis bilden vollreife Bio-Birnen, die für einen fruchtigen und authentischen Geschmack sorgen. Auf Zusatzstoffe wird bewusst verzichtet. Der Likör wird in sorgfältiger Handarbeit in kleinen Chargen hergestellt, um die feinen Aromen der Frucht optimal zur Geltung zu bringen. Die neue Flaschenform – edel, leicht konisch und mit modernem Banderolenetikett – unterstreicht den Anspruch der Manufaktur, Genusskultur zeitgemäß zu interpretieren.

Genusskultur im Wandel

Die Nachfrage nach hochwertigen, authentischen Spirituosen wächst. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland legen Wert auf Produkte, die Qualität, Natürlichkeit und bewusstes Genießen vereinen. Liköre mit geringerem Alkoholgehalt und klarer Herkunft passen dabei besonders gut in den aktuellen Trend. Birena greift diesen Wandel auf: ein Tropfen für entspannte Momente nach Feierabend, zum Anstoßen mit Freunden oder als feiner Begleiter besonderer Anlässe.

Stimmen aus der Bio Manufaktur

„Mit Birena möchten wir zeigen, dass Likör heute mehr sein kann als ein klassisches Dessertgetränk. Unser Birnenlikör steht für Leichtigkeit, Authentizität und die Freude am bewussten Genuss,“ erklärt Heinz Spitz, Inhaber der Bio Manufaktur Spitz.

Auch Vertriebsleiterin Silvia Kretz betont die Bedeutung des neuen Produkts: „Birena verbindet traditionelle Handwerkskunst mit modernen Konsumtrends. Immer mehr Menschen suchen Spirituosen, die zu ihrem Lebensstil passen – ehrlich, natürlich und vielseitig einsetzbar. Genau dafür haben wir Birena entwickelt.“

In den Bio Spirituosen steckt viel Erfahrung. Die Bio Manufaktur Spitz hat in den vergangenen 6 Jahren 35 Auszeichnungen, bei internationalen Verkostungen, für ihre Produkte erhalten.

