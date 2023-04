Kölner Makler setzt neue Maßstäbe mit neuer Website

Die Citak Immobilien feiert 15-jähriges Jubiläum und geht mit Ihrer neuen Website online um Ihren Kunden noch besseren Service zu bieten.

Citak Immobilien ist seit Jahren als führender Makler in Köln bekannt. Das Unternehmen hat zum 15-jährigen Jubiläum eine neue Website gestartet, die auf dem neuesten Stand der Technik ist und seinen Kunden eine noch bessere Dienstleistung bietet. Die neue Website ist ein weiteres Beispiel für das Engagement des Unternehmens für Technologie, Innovation und Kundennähe.

Die Website verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es Kunden erleichtert, nach Immobilien in Köln und der Metropolregion Rheinland zu suchen und das erfahrene Team von Immobilienprofis des Unternehmens zu kontaktieren. Kunden können jetzt mit einem einfachen Klick auf eine Vielzahl von Immobilien zugreifen und diese nach bestimmten Kriterien filtern. Mit der neuen Website ist es auch einfacher, einen Termin mit einem Immobilienexperten von Citak Immobilien zu vereinbaren, oder automatisiert 24/7 die Immobilienangebote angeboten zu bekommen.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden die bestmögliche Dienstleistung zu bieten und die neue Website ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Kunden jetzt eine noch bessere Benutzererfahrung mit unserer mittlerweile 5. Website bieten können“, sagte der Geschäftsführer von Citak Immobilien.

Die neue Website ist nicht nur benutzerfreundlich, sondern auch technologisch auf dem neuesten Stand der Technik. Sie ist für alle Geräte, insbesondere Mobil optimiert und bietet eine schnelle Ladezeit. Kunden können sich sicher sein, dass die Website sicher und zuverlässig ist.

Citak Immobilien hat sich in den letzten 15 Jahren einen Namen als führender Makler Köln gemacht. Mit der neuen Website setzt das Unternehmen neue Maßstäbe und ist bereit, seinen Kunden in Zukunft noch bessere Dienstleistungen anzubieten. Die Website ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung des Unternehmens und ein Beweis für sein Engagement für seine Kunden.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Immobilie in Köln oder Rheinland sind, sollten Sie die neue Website von Citak Immobilien besuchen. Sie werden eine Vielzahl von Immobilienangeboten finden, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das engagierte Team von Immobilienexperten von Citak Immobilien steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihnen bei der Suche nach der Traumimmobilie oder Verkauf Ihrer Immobilie zu helfen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Citak Immobilien e.K.

Herr Hakan Citak

Yorckstraße 12

50733 Köln

Deutschland

fon ..: 0221-29887120

fax ..: 0221-29887121

web ..: https://citak-immobilien.de/

email : info@citak-immobilien.de

Das Makler-Unternehmen Citak Immobilien ist bereits im März 2008 gegründet worden. Spezialisiert sind die Makler auf den An- und Verkauf von privatgenutzten Immobilien wie Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern. Bei der Vermarktung dieser Immobilien arbeitet

das Unternehmen mit innovativen und professionellen Marketinginstrumenten wie

z.B. Erstellung von hochwertigen Immobilienfilmen bzw. 360° Panoramatouren für virtuelle Rundgänge.

Citak Immobilien in Köln wurde bereist mehrfach ausgezeichnet und zählt zu den 1000 TOP-Immobilienmaklern Deutschlands und zu den BEST PROPERTY AGENTS weltweit, insbesondere zu den besten Maklern in Köln.

Pressekontakt:

Citak Immobilien e.K.

Herr Hakan Citak

Yorckstraße 12

50733 Köln

fon ..: 0221-29887120

web ..: https://citak-immobilien.de/

email : info@citak-immobilien.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Golden Independence gibt Abschluss der Akquisition des Goldprojekts Napoleon bekannt