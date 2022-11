S+P Seminare setzt Maßstäbe: Klimaneutrales Lernen für alle!

Klimaneutrales Lernen ist die Idee, dass Bildungseinrichtungen ihre Klimaauswirkungen neutralisieren sollten.

1. Klimaneutrales Lernen – was ist das?

Klimaneutrales Lernen ist die Idee, dass Bildungseinrichtungen ihre Klimaauswirkungen neutralisieren sollten. Dies bedeutet, dass sie so viel CO2 wie möglich reduzieren und den Rest kompensieren, indem sie in klimafreundliche Projekte investieren. Bildungseinrichtungen haben einen großen Einfluss auf ihre Umgebung.

Viele Universitäten und Seminaranbieter sind große Verbraucher von Strom und Wasser. All dies hat einen Einfluss auf das Klima. Durch klimaneutrales Lernen können Bildungseinrichtungen ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Sie können auch Vorbilder für andere Organisationen sein und zeigen, dass es möglich ist, umweltfreundlich zu sein und gleichzeitig effektiv zu lernen.

Maßstäbe setzen – mit S+P Seminare

2. Warum ist klimaneutrales Lernen wichtig?

Immer mehr Unternehmen und Bildungseinrichtungen setzen sich daher für klimaneutrales Lernen ein. Dabei handelt es sich um einen Ansatz, bei dem CO2-Emissionen reduziert werden. So wird erreicht, dass keine zusätzlichen Emissionen mehr entstehen und die Umwelt geschützt wird.

S+P Seminare ist einer der Pioniere in Sachen klimaneutralen Lernen und bietet bereits seit 2020 ausschließlich Seminare an, die komplett ohne Papier auskommen. Bei S+P Schulungen beträgt der CO2 Footprint lediglich 0,405 CO2e [kg] pro Teilnehmer und ist damit deutlich niedriger als bei Präsenzschulungen. Klimaneutrales Lernen von S+P Seminare ist nicht nur umweltschonend, sondern auch extrem praxisorientiert – genau das Richtige für alle, die ihr Wissen nachhaltig erweitern möchten!

3. Wie können wir klimaneutral lernen?

Lernen kann auf viele verschiedene Arten erfolgen, aber nur wenige von ihnen sind wirklich klimaneutral. Einige der besten Möglichkeiten, um klimaneutral zu lernen, sind online-Kurse, die es dir ermöglichen, von überall auf der Welt zu lernen, sowie Seminare, die von kompetenten Dozenten geleitet werden und eine gute Balance zwischen Theorie und Praxis bieten.

S+P Seminare setzt mit seinem Angebot an klimaneutralem Lernen für alle Maßstäbe! Durch unsere langjährige Erfahrung als Anbieter von Weiterbildungsmaßnahmen haben wir uns darauf spezialisiert, dir die bestmögliche Ausbildung unter klimafreundlichen Bedingungen zu bieten. Grün: 100% online, keine Verschwendung von Papier:

Online Schulungen sind die grünste Art zu Lernen:

Wenn du online lernst werden keine Papierunterlagen benötigt, was bedeutet, dass keine Bäume gefällt werden müssen.

Lerne bequem von zu Hause aus oder unterwegs:

Online lernen ist die Zukunft. Dank der technologischen Fortschritte können wir heutzutage von überall aus lernen und das zu jeder Zeit. Das Home Office bietet uns hierbei die perfekte Möglichkeit, bequem von zu Hause aus zu lernen. Gleichzeitig entlastet der Verzicht auf Reisen die Umwelt und trägt so zum Klimaschutz bei.

Hohe Qualität durch kleine Gruppen:

S+P Seminare legt großen Wert auf Qualität – sowohl was die inhaltliche Gestaltung der Seminare als auch die Betreuung der Teilnehmer während des gesamten Lernprozesses betrifft. Dies ist auch der Grund, warum die Seminargruppen bei S+P auf eine maximale Teilnehmerzahl von 15 begrenzt werden. So können wir garantieren, dass jeder Teilnehmer die optimale Betreuung und Unterstützung erhält und am Ende des Seminars mit den bestmöglichen Ergebnissen nach Hause geht. Wenn Sie also nach einem Seminar suchen, bei dem Sie nicht nur viel lernen, sondern auch noch Spaß haben werden, dann sind Sie bei S+P genau richtig.

4. Vorteile von S+P Seminaren

Durch unsere Online Schulungen wirst du nicht nur zum aktiven Klimaschutz beitragen, sondern auch noch Geld sparen.

Denn durch den Wegfall von Anreisen und Übernachtungen reduzieren sich deine Schulungskosten um bis zu 30 %. Gleichzeitig entlastet der Verzicht auf Reisen die Umwelt und trägt so zum Klimaschutz bei.

Als Anbieter von Online Schulungen setzen wir seit Jahren auf Nachhaltigkeit und bieten unsere Schulungen mit 0,405 CO2e [kg] pro Teilnehmer fast CO2-neutral an.

Das Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis für S+P Seminare ist ein großartiges Ergebnis und zeigt, dass unsere Bemühungen, die Umwelt zu schützen, von anderen anerkannt werden.

Es ist auch eine Bestätigung unserer Mission, Menschen dabei zu unterstützen, ihr volles Potential zu entfalten. Denn wir glauben an dich und deine Fähigkeiten.

Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und die soziale und ökonomische Entwicklung mit S+P Seminare voranzutreiben.

Klimaneutrales Lernen für alle – die neue ökologische Formel von S+P Seminare: hoher Wissenszuwachs mit minimalem Energieverbrauch.

5. Fazit: Klimaneutrales Lernen ist für alle möglich!

Die Klimakrise ist eine globale Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen. Umso wichtiger ist es, dass auch Unternehmen und Bildungseinrichtungen ihren Beitrag leisten – und zwar auf allen Ebenen. S+P Seminare hat sich zum Ziel gesetzt, klimaneutral zu arbeiten und Lernen für alle möglich zu machen. Dabei setzen wir Maßstäbe: Wir sind eine der ersten Bildungseinrichtungen in Deutschland, die fast komplett klimaneutral arbeitet!

Darauf sind wir stolz – und wir hoffen, dass wir mit unserem Engagement andere motivieren können, es uns gleichzutun.

Weiterbildung ist in unserer schnelllebigen Zeit wichtiger denn je. Auch wenn man denkt, man sei auf dem neuesten Stand der Dinge, so ist es doch wichtig, sich immer weiterzubilden. Denn nur so kann man auch in Zukunft erfolgreich sein. Wer sich nicht weiterbildet, bleibt auf der Strecke.

Besonders in beruflichen Situationen ist Weiterbildung wichtig. Denn nur, wer auf dem neusten Stand der Dinge ist und die neuesten Trends kennt, kann auch erfolgreich sein. Weiterbildung ist also nicht nur für die eigene Karriere wichtig, sondern kann auch den Erfolg eines Unternehmens beeinflussen.

Innovative Unternehmen setzen deshalb immer wieder auf die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Denn nur so kannst du sicherstellen, dass deine Mitarbeiter auch in Zukunft erfolgreich sind und das Unternehmen weiterhin erfolgreich bleibt.

