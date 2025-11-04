GoldHaven hebt die strategische Positionierung von Wolfram und Indium bei Magno hervor, zumal Lieferketten für kritische Rohstoffe immer mehr in den Fokus rücken

VANCOUVER, British Columbia, 24. Mai 2026 / IRW-Press / GoldHaven Resources Corp. (GoldHaven oder das Unternehmen) (CSE: GOH) (OTCQB: GHVNF) (FWB: 4QS) freut sich, die zunehmende strategische Bedeutung von Wolfram und Indium hervorzuheben, die auf seinem Projekt Magno im Distriktmaßstab im Norden von British Columbia identifiziert wurden, zumal die Bemühungen des Westens, sich Lieferketten für kritische Rohstoffe außerhalb von China zu sichern, immer intensiver werden.

Höhepunkte:

· Zunehmende Fokussierung des Westens auf die Sicherung von Lieferketten für Wolfram und kritische Rohstoffe außerhalb von China

· Magno beherbergt mehrere wolframhaltige Skarnziele mit Werten von bis zu 6.550 ppm Wolfram

· Erhöhte Indiumwerte von bis zu 334 ppm innerhalb einer zinkreichen Mineralisierung identifiziert

· Projekt im Distriktmaßstab mit über 37.000 ha, vielversprechend für CRD-, Skarn- und Porphyrmineralisierungen

· Explorationsplanung für 2026 läuft, einschließlich geophysikalischer Flugvermessungen und Bohrzielermittlung

Kommentar des CEO

Die globalen Märkte erkennen zunehmend die strategische Bedeutung der Sicherung westlicher Bezugsquellen für Wolfram und andere kritische Rohstoffe angesichts wachsender Bedenken hinsichtlich der Lieferketten, sagte Rob Birmingham, Chief Executive Officer von GoldHaven. Wir sind davon überzeugt, dass Magno eine Möglichkeit für kritische Rohstoffe im Distriktmaßstab darstellt, die wolframhaltige Skarnsysteme, hochgradige Silber-Zink-Blei-CRD-Mineralisierungen und erhöhte Indiumwerte in einer der führenden Bergbaujurisdiktionen Kanadas vereint. Im Rahmen der Fortsetzung der geophysikalischen Flugvermessungen und der Bohrzielermittlung für 2026 sind wir davon überzeugt, dass Magno weiterhin die Merkmale eines umfassenden, mehrphasigen Mineralisierungssystems mit beträchtlichem Potenzial für kritische Rohstoffe aufweist.

Während die geophysikalische Flugvermessung im Gange ist, treibt das Unternehmen die Genehmigungsverfahren und die Explorationsplanung für sein Explorationsprogramm 2026 voran, das voraussichtlich geophysikalische Flugvermessungen und Bohrungen umfassen wird, die mehrere vorrangige wolframhaltige Skarnsysteme, Silber-Blei-Zink-Karbonat-Verdrängungslagerstätten (CRD) sowie umfassendere Porphyr-Kupfer-Molybdän-Ziele anpeilen sollen, die im gesamten Projektgebiet identifiziert wurden.

Die globalen Wolframmärkte haben im vergangenen Jahr einen deutlichen Preisanstieg verzeichnet, da die Versorgungsängste weiter zunehmen. China dominiert zurzeit die globale Wolfram- und Indiumproduktion sowie die nachgelagerten Verarbeitungskapazitäten, während die jüngsten geopolitischen Entwicklungen und geplanten Beschaffungsbeschränkungen des Westens, die sich gegen kritische Rohstoffe aus Ländern richten, die als Gegner gelten, das Interesse an Projekten für kritische Rohstoffe aus Nordamerika und verbündeten Ländern beschleunigt haben. GoldHaven ist davon überzeugt, dass das Projekt Magno aufgrund seiner Kombination aus wolframhaltiger Skarnmineralisierung, hochgradiger Silber-Zink-Blei-CRD-Mineralisierung und erhöhten Indiumwerten in Verbindung mit zinkreichen Sulfidsystemen innerhalb dieses aufstrebenden Themenbereichs einzigartig positioniert ist. Das Projekt befindet sich weiterhin in der Explorationsphase und es sind weitere Arbeiten erforderlich, um das Ausmaß und die wirtschaftliche Bedeutung der identifizierten Mineralisierung zu ermitteln.

GoldHaven hat in mehreren Zielgebieten bei Magno Wolframmineralisierungen identifiziert, einschließlich der jüngsten Oberflächenprobenahmen im Jahr 2025, die Werte von bis zu 6.550 ppm Wolfram ergaben. Historische Bohrungen und Probenahmen in der Zone Kuhn ergaben Berichten zufolge Abschnitte von 13,0 m mit einem Gehalt von 0,55 % WO3, 4,0 m mit einem Gehalt von 1,32 % WO3 und 0,26 % MoS2 sowie 2,5 m mit einem Gehalt von 0,95 % WO3. Innerhalb der sphalerithaltigen Mineralisierung wurden zudem erhöhte Indiumwerte von bis zu 334 ppm identifiziert, was das strategische Profil des Projekts hinsichtlich kritischer Rohstoffe weiter stärkt. Das Explorationsprogramm des Unternehmens für 2026 wurde unter anderem konzipiert, um diese historischen Ergebnisse zu bestätigen.

Die oben genannten Bohrergebnisse sind historischer Natur und stammen von öffentlich zugänglichen Bewertungsberichten der geologischen Datenbanken der Regierung von British Columbia. Sie wurden weder vom Unternehmen noch von der qualifizierten Person unabhängig überprüft. Das Unternehmen ist jedoch der Auffassung, dass die Informationen relevant sind, da sie bei der Definition von Explorationszielen und der Ausrichtung der laufenden geologischen Modellierung und Zielsuche helfen.

Abbildung 1: Standort des Projekts Magno im Norden von British Columbia in der Nähe anderer Unternehmen

Marketingvereinbarung

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es eine Vereinbarung über digitale Marketingdienstleistungen mit Machai Capital Inc. (Machai) unterzeichnet hat, der zufolge Machai für das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit erbringen wird, einschließlich Marketing in digitalen Medien, Markenbildung, Social-Media-Marketing, Kampagnen zur Investorenansprache sowie weiterer damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen. Die Beauftragung unterliegt der Genehmigung der Canadian Securities Exchange.

Die Dienstleistungen werden gemäß den geltenden Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die CSE) und dem geltenden Wertpapierrecht durchgeführt. Machai wird ausschließlich Dienstleistungen zur Steigerung der öffentlichen Bekanntheit erbringen und keine Investor-Relations- oder Kurspflegedienstleistungen anbieten.

Machai wurde für eine Laufzeit von einem Monat beauftragt, die unverzüglich beginnt. Als Gegenleistung für die erbrachten Dienstleistungen zahlt das Unternehmen Machai eine Gebühr in Höhe von 200.000 $ zuzüglich Mehrwertsteuer aus dem allgemeinen Betriebskapital des Unternehmens. Das Unternehmen hat im Rahmen des Auftrags ein Marketingbudget von bis zu 200.000 $ genehmigt.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen und wissenschaftlichen Informationen wurden von Raymond Wladichuk, P.Geo., geprüft und genehmigt, der ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und Berater des Unternehmens ist.

Über GoldHaven Resources Corp.

GoldHaven Resources Corp. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung vielversprechender Mineralprojekte in Nord- und Südamerika gerichtet ist. Das Vorzeige-Asset des Unternehmens ist das Projekt Magno im Distriktmaßstab im Distrikt Cassiar im Norden von British Columbia. GoldHaven besitzt außerdem das Kupfer-Gold-Projekt Three Guardsmen in British Columbia und das Goldprojekt Copeçal im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen ein Portfolio an Projekten für kritische Rohstoffe in Brasilien.

Im Namen des Board of Directors

Rob Birmingham, Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rob Birmingham, CEO

www.GoldHavenresources.com

info@goldhavenresources.com

Direktwahl: (604) 629-8254

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der CSE – Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die unter der Überschrift Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung aufgeführten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter wie glaubt, wird, erwartet, geht davon aus, beabsichtigt, schätzt, plant, könnte, sollte, potenziell, geplant oder Variationen solcher Wörter und Phrasen sowie ähnliche Ausdrücke, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten, getroffen oder erreicht werden könnten, dürften, würden, sollten oder werden. Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem, dass Interesse von Investoren an künftigen Finanzierungen besteht, dass die Marktgrundlagen zu einer anhaltenden Nachfrage nach Edelmetallen und entsprechenden Preisen führen werden, dass alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen im Zusammenhang mit der künftigen Exploration und Erschließung künftiger Projekte rechtzeitig erteilt werden, dass Finanzierungen zu angemessenen Konditionen für die Exploration und Erschließung künftiger Projekte verfügbar sind und dass das Unternehmen in der Lage ist, die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens keine Garantien für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen können, darunter operative und technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Mineralexplorations- und -erschließungsaktivitäten, die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die Schätzung oder Realisierung von Mineralreserven und -ressourcen, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für die Durchführung seiner Geschäfte und Angelegenheiten erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen, wie derzeit vorgesehen, die Unfähigkeit des Unternehmens, endgültige Vereinbarungen in Bezug auf mögliche Absichtserklärungen abzuschließen, den Zeitpunkt und die Menge der geschätzten zukünftigen Produktion, die Produktionskosten, Investitionskosten, die Kosten und den Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten, den Bedarf an zusätzlichem Kapital, zukünftige Edelmetallpreise, Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, Veränderungen auf den Finanzmärkten sowie bei der Nachfrage und den Marktpreisen für Rohstoffe, mangelndes Interesse von Investoren an künftigen Finanzierungen, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Zulassungen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauarbeiten, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die den Bergbaubetrieb betreffen, Eigentumsstreitigkeiten, die Unfähigkeit des Unternehmens, erforderliche Genehmigungen, Zustimmungen, Genehmigungen oder Zulassungen zu erhalten, einschließlich solcher durch die Börse, den Zeitplan und den möglichen Ausgang anhängiger Rechtsstreitigkeiten, Umweltprobleme und -verbindlichkeiten sowie Risiken im Zusammenhang mit Joint-Venture-Betrieben und andere Risiken und Ungewissheiten, die im jüngsten Lagebericht (Management’s Discussion/MD&A) des Unternehmens offengelegt und bei bestimmten Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden. Alle öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens in Kanada sind unter www.sedarplus.ca abrufbar, und die Leser werden dringend gebeten, diese Unterlagen zu prüfen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung oder durch Verweis hierin einbezogene Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung

Die folgenden Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar:

· Die Erwartung, dass die Kampagne 2026 bei Magno voraussichtlich luftgestützte geophysikalische Untersuchungen und Bohrungen umfassen wird, die auf mehrere hochprioritäre wolframhaltige Skarnsysteme, Silber-Blei-Zink-CRD-Zonen und umfassendere porphyrische Kupfer-Molybdän-Ziele abzielen;

· Das Explorationsprogramm 2026 bestätigt historische Bohrergebnisse in der Kuhn-Zone und anderen Zielgebieten;

· Magno ist einzigartig positioniert, um von der wachsenden Nachfrage im Westen nach nicht-chinesischen Quellen für Wolfram und Indium zu profitieren; und

· Magno weist weiterhin die Merkmale eines großräumigen, mehrphasigen Mineralisierungssystems mit bedeutendem Potenzial für kritische Mineralien auf.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GoldHaven Resources Corp.

Info

2288 – 1177 West Hastings Street

V6E 2K3 Vancouver, BC

Kanada

email : info@goldhavenresources.com

Pressekontakt:

GoldHaven Resources Corp.

Info

2288 – 1177 West Hastings Street

V6E 2K3 Vancouver, BC

email : info@goldhavenresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neues E-Book von Markus Poniewas: „Die Wahrheit über Partnersuche“ Zauberhaftes Cornwall