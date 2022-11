Goldinvest.de: Ab jetzt Lithium: Queensland Gold Hills erwirbt 8 km langen Spodumen-Pegmatit-Trend

Queensland Gold Hills (TSXV: OZAU; WKN A3C9BH) wechselt zu Lithium. Wie das Unternehmen mitteilte, erwirbt man eine 100%-Beteiligung an dem 86 Quadratkilometer großen Lithium-Grundstück Mia in der Region James Bay in Quebec, Kanada. Ein entsprechender Kaufvertrag mit Wirksamkeitsdatum 21. November 2022 sei dem privaten Unternehmen 9219-8845 QC Inc in Quebec mit der Bezeichnung Canadian Mining House und bestimmten Investoren von CMH unterzeichnet worden. Die Aktie von Queensland reagierte schon gestern mit einem Kurssprung von über 100 Prozent, der sich heute fortsetzt.

President & CEO Alicia Milne erklärt: Unser Einstieg in den Lithiumbereich stellt eine neue Chance für unsere Aktionäre dar. Québec ist ein weltweit führendes Bergbauland und die Region James Bay ist aufgrund der reichhaltigen Lithiumvorkommen im Hartgestein ein äußerst attraktives Investitionsziel für Lithiumexplorationen. Wir freuen uns darauf, das enorme Potenzial, das wir im Projekt Mia sehen, zu enthüllen.

Fazit: Der Markt für Hartgesteinlithiumprojekte ist gerade red hot, wie man im Englischen sagt. Das gilt erst recht für Projekte in der Region James Bay wo bekannte Unternehmen wie Patriot Battery Metals (TSXV: PMET; FRA: R9GA) oder Li-FT Power (CSE: Lift, FRA: WS0) Entdeckungen gemacht bzw. große Pegmatit-Lagerstätten erworben haben. Der Erfolg dieser Aktien könnte jetzt auch Queensland Gold Hills beflügeln, zumal es Überschneidungen zwischen den Aktionären von PMET und Queensland Gold Hills gibt. Es dürfte nicht allzu lange dauern, bis das Unternehmen auch seinen Namen entsprechend ändert.

Hier den ganzen Artikel lesen:

Ab jetzt Lithium: Queensland Gold Hills erwirbt 8 km langen Spodumen-Pegmatit-Trend

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren

Folgen Sie Goldinvest auf Twitter

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Queensland Gold Hills Corp. hielten oder halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Queensland Gold Hills Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Queensland Gold Hills Corp. berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenskonflikt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDiNVEST.de

Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

email : b.junker@goldinvest.de

GOLDINVEST.de ist ein Angebot der

GOLDINVEST Consulting GmbH (Anbieter i.S.d. §§ 5 TMG, 55 RStV)

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Pressekontakt:

GOLDiNVEST.de

Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

email : b.junker@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Caracal Gold plc hat sich eine nicht verwässernde Finanzierung in Höhe von 10,5 Mio. USD gesichert Neue Fördermittel für die Digitalisierung in Unternehmen