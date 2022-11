Neue Fördermittel für die Digitalisierung in Unternehmen

Welche Fördermittel für Unternehmen gibt es? Wie können Sie sich bei der Digitalisierung unterstützen lassen?

Neue Fördermittel für Unternehmen im Bereich Digitalisierung

Unternehmen können bundesweit Fördermittel für Digitalisierung und Beratung zur Digitalisierung beantragen. Das Bildungsinstitut Wirtschaft organisiert für Sie eine kostenfreie Fördermittelberatung. Für einen ersten Überblick haben wir Ihnen einige Förderinstrumente aufgelistet welche Sie bundesweit in abrufen und in Anspruch nehmen können:

Neue Fördermittel für Unternehmen

Bundesweite Förderungen

Es handelt sich um bundesweite Förderungen. Gerne informieren wir Sie und helfen Ihnen bei der Beantragung. Rufen Sie uns gerne unter der Nummer 02871-239 507-8 an.

Digital Jetzt

Digital Jetzt ist ein Förderprogramm mit bundesweiter Abdeckung. Es fördert Investitionen in digitale Technologien und die Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Umgang mit diesen neuen digitalen Technologien. Hierbei Soll das Programm kleine und mittlere Unternehmen dabei unterstützen digitale Technologien und das nötige Know-How für die eigene Zukunftsfähigkeit zu etablieren.

Gefördert werden:

Unternehmen bis zu 499 Mitarbeitenden

mit einem Zuschuss von bis zu 40% der Fördersumme

diese beträgt hier maximal 50.000 EUR

es ist unterteilt in 2 Module

Investitionen in digitale Technologien (wie z.B. Hard- und Software)

Investitionen in die Qualifizierung der eigenen Mitarbeitenden (im Umgang mit digitalen Technologien)

BAFA Förderung unternehmerischen Know-Hows

Die BAFA-Förderung unternehmerischen Know-Hows zielt auf jede Art von Unternehmen, angefangen bei Jungunternehmen, ebenso wie Bestandsunternehmen und auch Freiberuflern.

Gefördert werden:

Beratung zu allen wirtschaftlichen, finanziellen, personellen und organisatorischen Fragen der Unternehmensführung

mit einem Zuschuss von bis zu 80% in den neuen Bundesländern (außer Berlin)

bis zu 90% Zuschuss für Unternehmen in Schwierigkeiten

Die förderfähigen Beratungskosten liegen je nach Unternehmen bei 3.000-4.000 EUR

Details zum Förderprogramm

Unternehmenswert Mensch (plus)

Unternehmenswert Mensch ist ein Programm der INQA-Initiative neue Qualität der Arbeit und zielt darauf ab, kleine und mittlere Unternehmen für zukünftige Herausforderungen zu sensibilisieren und zu befähigen sich diesen vielfältigen Herausforderungen zu stellen.

Dieses Programm ist 2022 ausgelaufen und wird 2023 durch das INQA Coaching ersetzt.

Go Inno

Das Programm Go Inno (auch als BMWi-Innovationsgutschein bekannt) fördert externe Beratungsleistung mit Blick auf Innovation im eigenen Unternehmen. Hier ist der Blick vor allem auf Produkt- und technische Verfahrensinnovationen gerichtet. Das Programm besticht darüber hinaus durch seinen geringen bürokratischen Aufwand.

Gefördert werden:

Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitenden

Unternehmen mit bis zu 20 Mio EUR Umsatz

mit einem Zuschuss von 50%

In bis zu drei Stufen:

Stufe 1: Potenzialanalyse

Stufe 2: Realisierungskonzept

Stufe 3: Projektmanagement

Details zum Förderprogramm

Go Digital

Das Förderprogramm go-digital widmet sich der zunehmenden Digitalisierung des gesamten Geschäftsalltags und wendet sich an kleine und mittelständische Unternehmen. Es bietet individuelle und praxiswirksame Beratungs- und Umsetzungsleistungen um Unternehmen auf dem Weg in die Digitalisierung zu unterstützen.

Gefördert werden:

Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitenden

Unternehmen mit bis zu 20mio EUR Umsatz

Förderung mit einem Zuschuss von 50%

Fördersumme maximal 33.000 EUR

Beratungs- und Umsetzungsleistungen in den Bereichen

Digitalisierungsstrategien

IT-Sicherheit

Digitale Geschäftsprozesse

Datenkompetenz

Digitale Markterschließung

Details zum Förderprogramm

Das INQA-Coaching ab 2023 – Neue Fördermittel für Unternehmen

Das im August 2022 neu erlassene Förderprogramm der INQA – Initiative neue Qualität der Arbeit – wird in 2023 an die großen Erfolge der Programme unternehmensWert:Mensch und unternehmensWert:Mensch plus anknüpfen. Die Prozessberatung wird nun jedoch erneut erweitert und schließt nun auch agile Themen mit ein.

Gefördert werden:

Beratung zu nachhaltigen Veränderungs- und Lernprozessen im Unternehmen

unter Einbeziehung der Beschäftigten

KMU mit einem Jahresumsatz <50mio EUR oder Jahresbilanzsumme <43mio EUR

mit einem mind. zweijährigen Bestehen

mit <250 Mitarbeitenden

mit einem Zuschuss von bis zu 80%

Details zum Förderprogramm

MID Gutschein – Mittelstand innovativ und digital – nur NRW

Das Förderprogramm „Mittelstand innovativ und digital“ (MID) des Landes Nordrhein Westfalen unterstützt die Entwicklung und Weiterentwicklung, sowie die Digitalisierung von Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsprozesse. KMU sollen dabei unterstützt werden aktuelle Trends aufzugreifen und im eigenen Unternehmen umsetzen zu können. Dafür wird auch das engagieren externer Unterstützung und Beratung gefördert um Innovationen und Digitalisierungsmaßnehmen anstoßen und umsetzen zu können.

Dabei können Anträge ausschließlich online eingereicht werden.

Gefördert werden:

Förderquote von bis zu 80%

Fördersumme 4.000-15.000 EUR

<250 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente)

KMU mit einem Jahresumsatz <50mio EUR oder Jahresbilanzsumme <43mio EUR

Mit Unternehmenssitz in Nordrhein Westfalen

MID Gutschein – Digitalisierung – nur NRW

Dieser Bereich der MID-Förderung richtet sich gezielt auf die Beratung und Umsetzung von Digitalisierungsleistungen im eigenen Unternehmen. Dabei werden Unternehmen dabei unterstützt sich mit externer Beratung und Begleitung digital bzw. weiter digital aufzustellen um innovationsorientiert handeln zu können.

Hierbei stehen Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsprozesse im Zentrum. Die externe Unterstützung kann dabei Beratung und Umsetzung beinhalten.

Details zu den Fördermitteln

MID Gutschein – Digitale Sicherheit – nur NRW

Der Teilbereich „MID-Digitale Sicherheit“ widmet sich speziell der sehr aktuellen Thematik der IT-Sicherheit. Dieses Förderprogramm will KMU darin unterstützen Sicherheitslücken und Schwachpunkte im eigenen Betrieb aufzudecken, zu beheben und die Resilienz des Unternehmens gegen zukünftige Bedrohungen nachhaltig zu stärken.

Schwerpunkte des Programms bilden drei besondere Themenbereiche:

Schwerpunkt A: Analyse des Ist-Zustandes

Dieser umfasst eine u.a. eine Analyse des status-quo. Eine Übersicht der aktuell bestehenden Infrastruktur, Audits, Penetrationstests und Simulationen von Gefährdungssituationen.

Schwerpunkt B: Der Faktor Mensch

Hiermit werden besonders Maßnahmen zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden angesprochen, etwa in Form von Schulungen oder Fortbildungen. Auch die Fortbildung von Einzelpersonen zum IT-Sicherheitsbeauftragten ist förderfähig.

Schwerpunkt C: Die Software

Der dritte Schwerpunkt beleuchtet die Anschaffung eines Basisschutz für die IT-Infrastruktur. Im Besonderen förderfähig ist die Beschaffung von Antiviren-, AntiRansom- und DDoS-Schutz-Software. Ebenso förderfähig sind auch die Installation und Wartung.

