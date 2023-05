Goldinvestments sind Pflicht

Gold ist beliebt wie selten. Dies zeigen die Käufe der Zentralbanken und auch von großen und kleinen Terminspekulanten.

Jerome Powell, Fed-Vorsitzender, hat signalisiert, dass der Zinserhöhungszyklus so gut wie vorbei ist. In den vergangenen zwei Monaten haben große und kleine Terminspekulanten rund 311 Tonnen Gold hinzugefügt. Auch im ersten Quartal 2023 haben die Zentralbanken kräftig Gold zugekauft. So hat zum Beispiel Singapur um 17 Tonnen Gold seine Goldreserven vermehrt. Bei China waren es 18 Tonnen Gold. Gold wird seinem Status als Absicherungsvehikel also weiterhin gerecht. Das Allzeithoch beim Goldpreis vom Juni 2020 ist fast erreicht. Neben den Signalen des Fed-Chefs treiben die Bankensorgen sowie die drohende US-Schuldenobergrenze den Preis des edlen Metalls. Dazu kommt die US-Dollar-Schwäche, die gut für steigende Goldpreise ist. Die Rezessionsrisiken in den USA sind noch nicht vom Tisch. Der März brachte zudem Nettozuflüsse in ETFs. Gold im Portfolio hat in den letzten Jahrzehnten die Renditen verbessert.

Natürlich ist auf der anderen Seite der jetzt hohe Goldpreis anfällig, falls sich die Zinserwartungen doch ändern sollten oder der US-Dollar wieder an Stärke gewinnen sollte. Aber dafür gibt es momentan keine Vorzeichen. Der Silberpreis schwankt derzeit um die 25 US-Dollar je Feinunze. Das Gold-Silber-Verhältnis liegt bei etwa 80. Zwar ist die Inflation noch über der Zielmarke von zwei Prozent, aber wenn die Banken nun die Kreditvergaben vorsichtiger handhaben, dann könnte dies auch die Inflation senken. So äußerte sich jedenfalls Powell kürzlich. Die Zukunft dürfte jedoch zeigen, dass die Inflationsrate länger über dem Zielwert verharren wird. Sollte der Zinsgipfel also bald erreicht sein und lange kann es ja nicht mehr dauern, dann sollten sich Anleger über starke Gold- und auch Silberpreise freuen können. Und freuen werden sich auch Goldunternehmen wie Calibre Mining oder Condor Gold.

Aktiv in Nord- und Südamerika, konnte Calibre Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/calibre-mining-corp/ – im ersten Quartal 2023 eine Rekordproduktion von 65.000 Unzen einfahren.

Condor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/condor-gold-plc/ – besitzt in Nicaragua das aussichtsreiche La India Goldprojekt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -).

