Goldmünzen – Geldanlage mit unvergänglichem Wert

Wir leben in einer Zeit des Wandels, viele Menschen jedoch wünschen sich nichts sehnlicher als Beständigkeit.

Wer sein Geld in Edelmetallen anlegt, liegt nie verkehrt!

Am schönsten ist es, wenn diese Edelmetalle ein Gesicht haben, z.B. in Form von Münzen. Es gibt unzählige Anlagegoldmünzen und Umlaufgoldmünzen wie z.B. den Krügerrand oder den Goldeuro, auch sehr bekannt sind der Maple Leaf, der Wiener Philharmoniker, der Dukat oder die Reichsmark. Anlagegoldmünzen werden wie Goldbarren, nahe am Goldpreis gehandelt. Hier sind die Münzbilder meist gleich und nur die Jahreszahl wird aktualisiert.

Im Gegensatz zu den Umlaufgoldmünzen, wie z.B. Reichgoldmünzen, die Schweizer Vreneli oder die englische Sovereign, diese wurden als normale Bezahlmünzen produziert. Früher wurde damit noch richtig eingekauft.

Gut zu wissen: Wenn Sie einen Kursgewinn beim Verkauf Ihrer Münzen erzielen, ist dieser komplett steuerfrei, sofern zwischen dem Verkauf mindestens ein Jahr verstrichen ist. Jede Bank oder Sparkasse kauft Ihre Münzen an, sie sind also leicht zu verkaufen. Allerdings ist eine sofortige Auszahlung meist nicht möglich da die Münzen zur Überprüfung eingesendet werden müssen.

Was Silbermünzen angeht, so ist hier der Zustand der Silbermünzen entscheidend. Nicht mehr handelsfähige Münzen werden meist als Altsilber angekauft. Was die Münze wert ist hängt vom Silbergewicht und der Feinheit des Silberanteils ab. Sammlermünzen sind im Gegensatz dazu keine Standardprodukte, hier zählen Zustand, Jahrgang und Seltenheit.

Bei Goldankäufern, wie Goldankauf Bayern, kann man dagegen seine Münzen sofort verkaufen und den Gegenwert in Bar mitnehmen. Wenn in Ihrer Münzsammlung besondere Stücke dabei sind, sollte man auf jeden Fall einen Fachmann aufsuchen. Hier ist ihr vertrauter Goldankauf die richtige Anlaufstelle und ein kompetenter Begleiter, beim Gang in eine Auktion.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Goldankauf Bayern

Herr Ralf Starre

Planegger Straße 9A

81241 München

Deutschland

fon ..: 089 666 16 88 0

fax ..: 089 666 16 88 29

web ..: http://www.goldankauf-bayern.de

email : info@goldankauf-bayern.de

Goldankauf Bayern wird von Ralf Starre geführt. Das Team bietet ein Höchstmaß an Sicherheit für eine seriöse und risikolose Abwicklung. Es werden keinerlei Kosten oder Gebühren für Beratung, Versand oder Hausbesuche erhoben.

Angekauft werden Gold, Silber, Platin, Palladium und Rhodium, in Form von Altgold, Bruchgold, Zahngold, Barren, Silberservice oder -bestecke, Münzen, Schmuck, Ketten, Armreifen, Ringe, Uhren u.v.m. Mittels Präzisionswaage und Röntgenfluoreszenzanalyse werden die Ankaufpreise schnell und transparent ermittelt.

Über 5.000 Privatkunden pro Jahr wissen den seriösen Goldankauf Service zu schätzen. Die angekauften Edelmetalle werden fast vollständig an namenhafte Industrieunternehmen verkauft, so ist eine stete Nachfrage gegeben.



Pressekontakt:

Goldankauf Bayern

Frau Claudia Gürster

Planegger Straße 9A

81241 München

fon ..: 089 1575 662 54 69

email : guerster@goldankauf-bayern.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Consolidated Uranium schließt angekündigten Erwerb des ehemaligen Uran-Vanadium-Kupfer-Projekts Huemul in Argentinien ab Juggernaut testet >1.000 Unzen Silber Aufschluss auf Empire durch erste Bohrungen