Teamzuwachs bei Goldankauf Bayern

Der beliebte Goldankauf im Herzen Pasings hat Unterstützung bekommen.

Seit mehr als 15 Jahren ist Goldankauf Bayern in München ansässig. Das Team des Goldankaufs hat nun, mit zwei weiteren Damen, herzliche Unterstützung bekommen.

Goldankauf Bayern kauft Gold- und Silberschmuck, Uhren, Altgold, Bruchgold, Gold- und Silbermünzen, Barren, Zahngold (auch mit Zahnresten), aber auch andere Edelmetalle wie Platin und Palladium. Dabei kommt es nicht darauf an, dass die Sachen in einem perfekten Zustand sind. Es werden auch defekte Uhren und oxidiertes Silber angekauft.

Der seriöse Händler nimmt jedes Stück unter die Lupe. Dank modernster Röntgenfluoreszenz-Analysegeräten kann so beim Ankauf von Edelmetallen schnell die Reinheit und Echtheit festgestellt werden. Mit einer Spektralanalyse kann auch Zahngold ganz genau bewertet werden.

Wenn man im Besitz von Anlagemünzen ist, ist es wichtig zu wissen, dass ein Kursgewinn beim Verkauf komplett steuerfrei ist, sofern zwischen dem Kauf und dem Verkauf mindestens ein Jahr verstrichen ist. Jede Bank oder Sparkasse kauft Anlagemünzen wie z.B. Krügerrand, Maple Leaf, Wiener Philharmoniker etc. an. Eine sofortige Auszahlung ist jedoch meist nicht möglich, da die Münzen erst zur Überprüfung eingesendet werden müssen. Bei Goldankäufern, wie Goldankauf Bayern, kann man dagegen seine Anlagemünzen sofort verkaufen und den Gegenwert in Bar mitnehmen.

Das erfahrene Team berät kompetent und ausführlich. Schon auf der Internetseite www.goldankauf-bayern.de findet man weitgefächerte Information über den China Panda bis zur Reichsmark, aber auch Wissenswertes über Medaillen, Uhren und zum Beispiel den Wert von Edelmetallen.

Der Besuch, die Beratung und die Bewertung sollten bei einem fairen Goldankäufer dabei vorbehaltslos, transparent und völlig kostenfrei sein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Goldankauf Bayern

Herr Ralf Starre

Planegger Straße 9A

81241 München

Deutschland

fon ..: 089 666 16 88 0

fax ..: 089 666 16 88 29

web ..: http://www.goldankauf-bayern.de

email : info@goldankauf-bayern.de

Goldankauf Bayern wird von Ralf Starre geführt. Das Team bietet ein Höchstmaß an Sicherheit für eine seriöse und risikolose Abwicklung. Es werden keinerlei Kosten oder Gebühren für Beratung, Versand oder Hausbesuche erhoben.

Angekauft werden Gold, Silber, Platin, Palladium und Rhodium, in Form von Altgold, Bruchgold, Zahngold, Barren, Silberservice oder -bestecke, Münzen, Schmuck, Ketten, Armreifen, Ringe, Uhren u.v.m. Mittels Präzisionswaage und Röntgenfluoreszenzanalyse werden die Ankaufpreise schnell und transparent ermittelt.

Über 5.000 Privatkunden pro Jahr wissen den seriösen Goldankauf Service zu schätzen. Die angekauften Edelmetalle werden fast vollständig an namenhafte Industrieunternehmen verkauft, so ist eine stete Nachfrage gegeben.

Pressekontakt:

Goldankauf Bayern

Frau Claudia Gürster

Planegger Straße 9A

81241 München

fon ..: 089 1575 662 54 69

email : guerster@goldankauf-bayern.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ICH WILL DIE NACHT – der neue flotte Song von RALPH BOGARD Der aufstrebende Trend: Warum junge Männer vermehrt reife Frauen bevorzugen