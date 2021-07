Gold’n Futures gibt eine vermittelte Privatplatzierung von Einheiten und Flow-Through-Einheiten in Höhe von 2,5 Millionen CAD bekannt

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder über US-amerikanische Nachrichtendienste

VANCOUVER, BC — (22. Juli 2021) GOLDN FUTURES MINERAL CORP. (CSE: FUTR) (FWB: G6M), (OTC: GFTRF) (das Unternehmen oder Goldn Futures) freut sich, den Abschluss einer Vereinbarung mit Canaccord Genuity Corp., als Vermittler und alleinigem Konsortialführer (der Vermittler), in Zusammenhang mit der nach besten Kräften durchgeführten Privatplatzierung von Einheiten (Einheiten) und Flow-Through-Einheiten (FT-Einheiten) des Unternehmens zu einem Preis von 0,085 CAD pro Einheit und 0,095 CAD pro FT-Einheit zu einem Gesamtbruttoerlös von bis zu 2,5 Millionen CAD (das Angebot) bekanntzugeben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Stammaktienkauf-Warrant (Warrant). Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine FT-Stammaktie) und einem Warrant, der als Flow-Through-Aktie (im Sinne von Absatz 66(15) des Income Tax Act (Canada) (das Einkommensteuergesetz) qualifiziert ist. Jeder Warrant kann zum Kauf einer Stammaktie (eine Warrant-Aktie) zum Preis von 0,12 CAD pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Abschluss des Angebots ausgeübt werden.

Der Konsortialführer hat die Option (die Vermittler-Option), den Umfang des Angebots um 15 % zu vergrößern, durch den Verkauf zusätzlicher Einheiten und FT-Einheiten zu den jeweiligen Angebotspreisen. Die Vermittler-Option ist, ganz oder teilweise, zu jeder Zeit bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ausübbar.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf von FT-Einheiten zur Deckung von kanadischen Explorationsausgaben, die Flow-Through-Mining-Ausgaben (nach der Begriffsdefinition im Steuergesetz) im Goldprojekt Hercules in Ontario des Unternehmens und dem Goldprojekt Brady in Neufundland darstellen, zu verwenden. Der Nettoerlös aus dem Verkauf von Einheiten wird für allgemeine Unternehmensausgaben verwendet werden.

Die im Rahmen dieses Angebots ausgegebenen Wertpapiere werden als Privatplatzierung in jeder der kanadischen Provinzen und in anderen Jurisdiktionen, die das Unternehmen im Einzelfall, gemäß gültiger Ausnahmen von den Prospektbedingungen unter der jeweils gültigen Gesetzgebung zu Wertpapieren, festlegt, ausgegeben werden.

Das Angebot soll termingerecht am 12. August 2021, oder zu einem zwischen dem Unternehmen und dem Vermittler vereinbarten Termin, abgeschlossen werden (der Abschluss) und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, den Erhalt aller notwendigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die kanadische Börse, Canadian Securities Exchange (die CSE). Die im Rahmen dieses Angebots auszugebenden Einheiten und FT-Einheiten werden einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Abschluss unterliegen. Das Unternehmen zahlt möglicherweise Vermittlungsgebühren oder Provisionen zu einem Teil des Angebots, abhängig von der Einhaltung der Richtlinien der CSE und gültiger Gesetzgebung zu Wertpapieren.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden nicht unter dem United States Securities Act of 1933 in der gültigen Fassung (der U.S. Securities Act), oder unter anderer staatlicher Gesetzgebung zu Wertpapieren, registriert und werden nicht entsprechend registriert werden und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, außer unter Einhaltung der Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und anwendbarer Anforderungen staatlicher Gesetzgebung zu Wertpapieren oder gemäß entsprechender Ausnahmeregelungen. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in jedweder Jurisdiktion dar.

Mit der Ankündigung dieses Angebots, wird die vom Unternehmen am 15. April 2021 angekündigte Privatplatzierung aufgehoben.

Über Goldn Futures Mineral Corp.

Goldn Futures Mineral Corp. (CSE: FUTR) (FWB: G6M) (OTC: GFTRF) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich mit der Entwicklung des Goldprojekts Hercules beschäftigt. Das Projekt Hercules liegt 200 Kilometer nordöstlich von Thunder Bay, Ontario, in den Ortschaften Elmhirst und Rickaby, im Bergbaubezirk Thunder Bay North. Das Projekt befindet sich im Herzen des Goldcamps Beardmore – Geraldton, des viertgrößten Goldcamps in Kanada, und 40 Kilometer westlich des Goldprojekts Hardrock-Greenstone. Die Liegenschaft liegt im Archaikum-Grünsteingürtel, der sich vom Gebiet Longlac im Osten bis nach Lake Nipigon im Westen erstreckt, eine Entfernung von ungefähr 130 Kilometern, und besteht aus 475 zusammenhängenden Konzessionen (10.052 Hektar). Das Unternehmen erstellte eine umfassende Datenbank aus historischen Arbeiten in der Liegenschaft, einschließlich Erkundungsschürfproben, Schlitzproben, verschiedenen geophysikalischen Untersuchungen und einer Bohrloch-Datenbank über historische Bohrarbeiten aus insgesamt etwa 537 Bohrlöchern. Mit Oberflächenschürfproben von bis zu 10.374 g/t Gold und Schlitzproben bis zu 32,96 g/t Gold über 11,6 Meter, bieten die Goldzonen in Herkules erstklassige Ziele zur Erweiterung der historischen Ressourcen.

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Walter Hanych, P. Geo., einer qualifizierten Person nach NI 43-101-Vorschriften und Direktor des Unternehmens, erstellt, überprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.goldnfuturesmineralcorp.com

Im Namen des Board of Directors

Für weitere Informationen

Stephen Wilkinson,

Präsident und CEO,

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf Annahmen und Einschätzungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beruhen und sich unter anderem auf den Abschluss des Angebots, die Genehmigung der CSE, die Verwendung der Erlöse und die steuerliche Behandlung der FT-Einheiten beziehen. Solche Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die zukunftsgerichteten Aussagen eintreten oder zu den oben genannten Bedingungen eintreten werden. l. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen zu überarbeiten oder zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

