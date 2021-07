Mutig ins Glück – Eine junge Frau lernt, zu ihren Gefühlen zu stehen

Der neue Jugendroman der Schriftstellerin Chiara Boner trägt den Titel „Mutig ins Glück“. Ein emotionales Buch über eine verbotene Liebe und ein tapferes Mädchen auf der Suche nach dem Glück.

Das lang ersehnte Ende der Schulzeit ist für Henriette, auch Henri genannt, endlich zum Greifen nah. Als es schließlich soweit ist, fliegt die junge Frau gemeinsam mit ihren besten Freundinnen in den Urlaub. Noch ahnt Henri nicht, dass sie am Strand auch ihre erste große Liebe kennenlernen wird. Sie weiß auch noch nicht, dass ein anderer Mensch ihre Gefühle und alles, woran sie bisher glaubte, auf den Kopf stellen wird.

Im Hotel lernt Henri Leila kennen, eine Kellnerin in ihrem Hotel. Die beiden jungen Frauen verlieben sich Hals über Kopf ineinander und es entwickeln sich tiefe Gefühle. Doch Henri ist in einer streng gläubigen Familie aufgewachsen und weiß, dass sie alles verlieren wird, wenn sie an ihrer Liebe zu Leila festhält. Wie wird sie sich entscheiden? Und was hält die Zukunft sonst noch für die beiden jungen Frauen bereit?

Die Autorin Chiara Boner stammt aus Lübeck und absolvierte nach ihrer Schullaufbahn erfolgreich eine Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin. Mit ihrem neuen Roman hat sie ein emotionales und offenes Buch über Homosexualität und erste Liebe geschrieben.

„Mutig ins Glück“ von Chiara Boner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26278-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vienna-Life AG: Inflationsrisiken für Sparer reduzieren