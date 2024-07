Goldpreis-Ausblick sehr gut

Der weltweit größte Online-Edelmetallhändler für private Anleger hat eine Umfrage mit sehr positivem Ergebnis durchgeführt.

Die Umfrage von Bullion Vault bringt es an den Tag. Bis Ende 2024 wird die Entwicklung des Goldpreises bestens gesehen. Bis Ende Dezember, so die Befragten, werde die Unze Gold über 2.538 US-Dollar kosten. Dies wäre ein neues Allzeithoch und in Euro gerechnet wären es 2.410 Euro je Unze. Befragt wurden Privatanleger. Zu den Beweggründen für den höheren Goldpreis zählen der Inflationsdruck, geopolitische Gründe und die starke Nachfrage der Zentralbanken. Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank könnten die Nachfrage nach dem Edelmetall anheizen. Denn sie verringern die Renditen von Bankguthaben. Besonders europäische Anleger, die beim Gold eher zurückhaltender waren, werden die Entwicklung genau beobachten. Somit könnte dies den Preis des Goldes in den kommenden Monaten deutlich anheben.

Nachdem im Mai ein Allzeithoch bei einem Preis von 2.424 US-Dollar je Feinunze erreicht worden war, setzte eine Konsolidierungsphase ein. Ursächlich wirkte ein stärkerer US-Dollar. Damit verteuerte sich Gold für Käufer aus anderen Währungsräumen. Viele Analysten, etwa die der Bank of America, sehen einen Goldpreis in den nächsten 12 bis 18 Monaten von 3.000 US-Dollar voraus. Dafür müssten institutionelle Anleger mehr beim Gold zulangen und die US-Zinsen müssten sinken. Steigt dann noch der Zufluss in goldgedeckte ETFs weiter an und wird der US-Dollar-Anteil in Devisenportfolios zugunsten Gold reduziert, sollten sich Anleger über höhere Goldpreise freuen. Auch Investments in Goldgesellschaften wie Karora Resources oder Revival Gold gehören zu den Anlagen in Gold.

Karora Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/karora-resources-inc/ – produziert erfolgreich Gold auf zwei Goldprojekten in Westaustralien. Die Cash-Betriebskosten sind erfreulicherweise gesunken, da auch Nickel bei der Goldproduktion anfällt.

Revival Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-inc/ – verfügt in Idaho über die größte ehemals produzierende Goldmine, Explorationsarbeiten laufen. Daneben arbeitet das Unternehmen an einem Goldprojekt in Utah.

