Goldpreis in der Korrektur, aber Goldminenaktien mit Potenzial

Für Charttechniker wäre ein stabiler Ausbruch des Goldpreises über 3.428 US-Dollar wünschenswert.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Development Corp. und Vizsla Silver Corp., mit denen die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 19.08.2025, 15:45, Europa/Berlin

Eins vorweg, ob es zu Zöllen auf Goldimporte in die USA kommen wird, ist noch nicht ganz geklärt. Eine eindeutige Erklärung durch die US-Regierung fehlt noch. Die neuesten US-Erzeugerpreise waren stärker als erwartet, während die Inflationsdaten besser als erwartet, ausfielen. Dies könnte der Zinssenkungserwartung für September etwas zuwider laufen. Seit Monaten bewegt sich der Goldpreis vor allem seitwärts.

Anders sieht es bei diversen Goldminenaktien aus. Mit einigen ging es deutlich nach oben und andere dürften noch über Potenzial verfügen. Goldminenaktien besitzen eine enge Verbindung zum Goldpreis, das ist bekannt. Selbst wenn der Goldpreis nur gering ansteigt, geht es mit den Margen nach oben. Das ist der vielbesprochene Hebel der Goldminenaktien. In der Vergangenheit beherrschten höhere Energie- und Förderkosten, bedeutende ESG-Auflagen die Goldminenbranche.

Gold stieg in der Beliebtheit als sicherer Hafen, das auch zurecht. Chancen bei Goldminen sollten aber jetzt auch im Blickpunkt stehen. Denn die Kosten für die Minengesellschaften sind nun stabil und viele sind noch nicht ihrem wahren Wert gemäß bewertet. Ein Portfolio, in dem auch Edelmetalle den ihnen gebührenden Wert finden, sollte vom hohen Goldpreis profitieren.

Jedenfalls sind Wirtschaftsdaten oft und gerade derzeit nicht eindeutig. Politische Entwicklungen sind schwer beziehungsweise gar nicht vorauszusehen. Die Zukunft der Geldpolitik und die allgemeine wirtschaftliche Lage ist ebenfalls schwierig einzuschätzen. Gold schützt vor einer Währungsabwertung und vor Inflation. Ein paar Goldwerte sollten jedenfalls im Depot nicht fehlen.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– besitzt die Projekte Cariboo Gold (Kanada), San Antonio (Mexiko) und Tintic (USA). Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten.

Vizsla Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco. Eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie kam zu sehr guten Ergebnissen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

Quellen: Osisko Development und Vizsla Silver

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nicht nur auf Gold, auch auf Silber setzen Neuerscheinungen auf dem Hausmarkt: Trends, Innovationen und Entwicklungen im Jahr 2025