Hohe Kalipreise – gut für Millennial Potash

Im Vergleich zu 2024 sind die Kalipreise um rund 17 Prozent angestiegen. Die Tonne Kali kostet nun etwa 363 US-Dollar.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Millennial Potash Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 18.08.2025, 16:25, Europa/Berlin

Die Exportunterbrechungen zwischen Russland und Weißrussland bestehen wegen Sanktionen fort. Zollspannungen existieren zwischen den USA und Kanada. Dazu kommen noch Hurricane, die die Produktion verschmälerten und zeitweise heftige Auswirkungen auf die US-Düngemittelinfrastruktur nach sich zogen. Dies führte zu höheren Kalipreisen. Kalium ist ein Hauptnährelement in der Pflanzenernährung. Es beschleunigt das Wachstum und sorgt für eine bessere Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Erkrankungen und Witterungsbedingungen. Und da die Ernährungssicherheit der Erdenbevölkerung ein wichtiges Thema ist, ist davon auszugehen, dass der Bedarf an Düngemitteln wie Kali anwachsen wird. Denn schließlich steigt die Weltbevölkerung weiter an, während sich gleichzeitig die Anbauflächen verringern. Höhere Erträge sind also nötig. Übrigens hat BHP das erste Mal ein Kaliprojekt in Kanada im Portfolio, was zeigt, wie Bergbau-Schwergewichte den Rohstoff Kali einschätzen. Nämlich als profitable Chance. Für 2029 hat BHP den Produktionsstart angedacht. Ein großer Kalinachfrager ist Brasilien. Derzeit führt das Land rund 95 Prozent seines Kalibedarf aus Kanada, Weißrussland und Russland ein.

Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ – hat sich in Afrika mit seinem Banio-Kaliprojekt in Gabun positioniert. Dabei ist Brasilien ein bedeutender Markt, den Millennial Potash im Auge hat. Aber auch in Afrika selbst wird Kali stark nachgefragt, das bisher noch vor allem aus Russland kommt. Erst vor kurzem konnte sich Millennial Potash über eine Finanzierungszusage über drei Millionen US-Dollar von der der US-amerikanischen International Development Finance Corporation freuen. Und der Kurs der Aktie hat innerhalb eines Jahres gewaltige Sprünge gemacht.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -).

Quellen: https://www.investor-verlag.de/rohstoffe/bhp-aktie-starkes-update-zu-kali-projekt-jansen/; https://www.researchfrc.com/content/reports/post/304/tight-potash-market-and-strategic-us-dfc-funding-boost-valuation

