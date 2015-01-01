  • Las Vegas wird günstiger: Rückläufige Besucherzahlen schaffen neue Chancen für deutsche Touristen

    Heiraten in Las Vegas wie im Film – Marry Me Vegas macht es möglich. Persönlich geplant, rechtlich gültig und auf Wunsch sogar klimaneutral.

    BildLas Vegas erlebt aktuell einen deutlichen Rückgang an Touristen aus den USA und Kanada. Die Reaktion der Stadt lässt nicht lange auf sich warten: Hotels senken Zimmerpreise, streichen oder reduzieren Resort Fees und machen auch Parkgebühren wieder erschwinglich. Für deutsche Besucher ist das der ideale Moment, die Stadt der Lichter neu zu entdecken – zu deutlich besseren Konditionen als noch vor wenigen Monaten.

    Neben Entertainment, Kulinarik und Shopping ist Las Vegas vor allem für eines weltberühmt: spontane Hochzeiten. Wer Lust auf ein außergewöhnliches Erlebnis hat, kann jetzt besonders günstig eine Hochzeit in Las Vegas zum Spaß feiern – ganz ohne Bürokratie, aber mit jeder Menge Stil.

    Marry-Me-Vegas.com bietet speziell für deutschsprachige Gäste komplette Hochzeitspakete – vom klassischen Setting bis zur legendären Elvis-Trauung.

    Wer also gerade mit dem Gedanken spielt, nach Las Vegas zu reisen, findet jetzt die vielleicht besten Bedingungen seit vielen Jahren. Die Kombination aus günstigeren Preisen, entspannter Atmosphäre und nach wie vor unvergleichlichem Unterhaltungswert macht die Stadt der Lichter so attraktiv wie selten zuvor. Egal ob man zum Staunen, zum Feiern, zum Shoppen oder sogar zum Heiraten kommt – Las Vegas bietet gerade jetzt eine perfekte Mischung aus Abenteuer und Entspannung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Marry me Vegas
    Herr Oliver Prill
    Löffelstr. 22-24
    70597 Stuttgart
    Deutschland

    fon ..: 0171 344 52 09
    web ..: https://marry-me-vegas.com/
    email : info@marry-me-vegas.de

    Marry Me Vegas bietet maßgeschneiderte Hochzeitsplanung für Paare aus dem deutschsprachigen Raum, die in Las Vegas eine besondere, stressfreie und individuelle Trauung wünschen. Sie kümmern sich um Details, Bürokratie und bieten als seltene Besonderheit klimaneutrale Zeremonien an.

    Pressekontakt:

    Marry me Vegas
    Herr Oliver Prill
    Löffelstr. 22-24
    70597 Stuttgart

    fon ..: 0171 344 52 09
    web ..: https://marry-me-vegas.com/
    email : info@marry-me-vegas.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Deutsche Besucherzahlen in Taiwan übersteigen Vor-Pandemie-Niveau – Fazit der ITB 2025
      Die Taiwan Tourismusbehörde hat mit einer starken Präsenz auf der ITB Berlin 2025 ein deutliches Zeichen gesetzt: Die Zahl der deutschen Besucher in Taiwan hat das Vor-Pandemie-Niveau übertroffen....

    2. Ionic Brands kommt nach Las Vegas, Nevada mit der Übernahme von Vegas Valley Growers North
      Ionic Brands kommt nach Las Vegas, Nevada mit der Übernahme von Vegas Valley Growers North Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden. Vancouver, British Columbia, Kanada / 12....

    3. First Tin: Große Chancen, in Australien zusätzlichen Wert zu schaffen!
      Die Zinngesellschaft First Tin ist nicht nur in Sachsen sondern auch in Australien mit Bohrungen erfolgreich....

    4. Aurora Solar Technologies: Wir haben großen Chancen neue Werte zu schaffen
      Im Exklusiv-Interview mit GOLDINVEST.de gibt Aurora Solar-CEO Gordon Deans Einblicke in die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen und erklärt, warum jetzt ein entscheidender Moment für Aurora ist....

    5. Romantische Hochzeiten erleben einen Aufschwung: Heiraten im Trend, jedoch rückläufige Zahlen in 2023
      2023: Weniger Hochzeiten, aber mehr Individualität. Paare setzen auf einzigartige Erlebnisse, die ihre Liebe authentisch und persönlich zelebrieren....

    6. Solidaritätszuschlag: Deutsche lassen sich Chancen durch Soli-Wegfall entgehen
      Der Soli ist weg. Doch: 89 Prozent der Deutschen vertun die Chance, den frei gewordenen Soli gewinnbringend anzulegen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.