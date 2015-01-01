-
Heiraten in Las Vegas – auch wenn man schon verheiratet ist
Marry Me Vegas ist spezialisiert auf Hochzeiten und symbolische Zeremonien für deutschsprachige Paare in Las Vegas.
Heiraten in Las Vegas ist für viele Paare ein Traum. Doch auch wenn die Ehe längst geschlossen ist, bietet die Glitzerstadt einzigartige Möglichkeiten. Mit Marry Me Vegas können deutschsprachige Paare ihr Eheversprechen in Las Vegas erneuern oder eine symbolische Hochzeit feiern – romantisch, individuell und ganz ohne bürokratische Hürden.
Immer mehr Eheleute entscheiden sich, ihre Liebe noch einmal in Szene zu setzen. Ob unter funkelnden Neonlichtern am Strip, in einer eleganten Wedding Chapel, bei einer Themenhochzeit mit Show-Charakter oder inmitten der Naturkulisse des Red Rock Canyon – Marry Me Vegas gestaltet jede symbolische Hochzeit in Las Vegas als unvergessliches Erlebnis.
„Viele Paare wollen sich nach Jahren erneut das Ja-Wort geben, um ihre Beziehung zu feiern oder Erinnerungen neu aufleben zu lassen“, erklärt das Team von Marry Me Vegas. „Gerade in Las Vegas entsteht dabei ein magischer Moment, der einzigartig bleibt – egal ob romantisch zu zweit oder mit Gästen.“
Die Zeremonien sind frei gestaltbar: von klassisch bis extravagant, von modern bis verspielt. Für Paare, die schon verheiratet sind, organisiert Marry Me Vegas symbolische Hochzeiten, die rechtlich nicht bindend sind, aber emotional umso stärker wirken. So können Paare ihr Eheversprechen erneuern in Las Vegas – ganz ohne Formalitäten, dafür mit großem Gefühl.
Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal: Marry Me Vegas bietet klimaneutrale Konzepte für Hochzeiten und Zeremonien. Damit wird die Feier nicht nur romantisch, sondern auch nachhaltig.
Mit einem Rundum-Service kümmert sich das Team um Locations, Fotografen, Dekoration und individuelle Wünsche. Paare müssen sich um nichts sorgen und können ihre Liebe einfach genießen. Die Preise werden individuell nach Wunsch zusammengestellt und beginnen bereits bei rund 1.000 Euro für Erneuerungen oder symbolische Trauungen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Marry me Vegas
Herr Oliver Prill
Löffelstr. 22-24
70597 Stuttgart
Deutschland
fon ..: 0171 344 52 09
web ..: https://marry-me-vegas.com/
email : info@marry-me-vegas.de
Marry Me Vegas bietet maßgeschneiderte Hochzeitsplanung für Paare aus dem deutschsprachigen Raum, die in Las Vegas eine besondere, stressfreie und individuelle Trauung wünschen. Sie kümmern sich um Details, Bürokratie und bieten als seltene Besonderheit klimaneutrale Zeremonien an.
Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Heiraten in Las Vegas – auch wenn man schon verheiratet ist
