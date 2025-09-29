Pressemitteilung Gorgeous Smiling Hotels

Die Hotelbetriebsgesellschaften von Heiko Grote und Andreas Erben werden künftig unter einer Dachmarke gebündelt.

München, 29. September 2025 – Die Gorgeous Smiling Hotels GmbH und die Aspire GmbH bündeln ihre Hotelaktivitäten und stellen die Weichen für ihre zukünftige gemeinsame Entwicklung. Gleichzeitig wird die Gruppe um das Hotelportfolio der Great2Stay Hotels, einer Hotelverwaltungsgesellschaft aus Augsburg erweitert. Damit entsteht eines der größten Betreiberportfolios des Jahres in der DACH-Region, ein starkes Signal in einem herausfordernden Marktumfeld. Die gemeinsame Dachmarke für alle Aktivitäten wird dabei Gorgeous Smiling Hotels sein.

Durch die Erweiterung umfasst das neue Portfolio insgesamt 85 Hotels mit 7.276 Zimmern. Das bedeutet ein Zuwachs um 47 Hotels und 3.038 Zimmer. Mit dem ersten Standort in Italien sowie weiteren Projekten in europäischen Märkten setzt die Gruppe ihren Expansionskurs konsequent fort. Die Zusammenlegung schafft eine einheitliche Struktur, erhöht die Schlagkraft und stärkt die Wettbewerbsposition in einem der dynamischsten Hotelmärkte Europas.

Heiko Grote erklärt: „Die Integration neuer Gesellschaften ist ein Meilenstein in der Geschichte der Gorgeous Smiling Hotels. Mit der neuen Größe bauen wir unsere Präsenz in attraktiven Märkten gezielt aus, schaffen eine zukunftsorientierte Struktur und positionieren uns klarer im Wettbewerb. Unser Ziel ist es, ein starkes Fundament für langfristiges Wachstum zu legen.“

Andreas Erben ergänzt: „Mit der neuen Struktur schlagen wir ein Kapitel der Expansion und Professionalisierung auf. Wir setzen auf nachhaltiges Wachstum, internationale Expansion und eine klare strategische Ausrichtung. Damit schaffen wir die Grundlage, die Gorgeous Smiling Hotels GmbH und Aspire GmbH als unabhängige Betreibergruppe dauerhaft zu festigen und unsere Marktposition kontinuierlich zu stärken.“

Weitere Details zu den neu integrierten Hotels werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt-gegeben. Die Unternehmen treten erstmals gemeinsam während der EXPO Real in München auf (Halle A1; Stand 042).

Über Gorgeous Smiling Hotels:

Als Dachgesellschaft koordiniert GSH Entwicklung, Yield-Management, Einkauf und Vertrieb sowie das Marketing der Betriebsgesellschaften und alle juristischen Angelegenheiten unter einem Schirm. Franchisepartner der GSH-Gruppe sind beispielsweise Global Player wie InterContinental Hotels Group, Hilton oder Wyndham, deren Marken erfolgreich für den europäischen Markt adaptiert werden. Damit reicht das Portfolio aus derzeit rund 37 Hotelbetrieben, von Midscale Hotels über Serviced Apartments bis hin zur gehobenen Sterne-Hotellerie.

Besonders stark expandiert die Gruppe in Deutschland, Österreich, Schweiz und den Niederlanden – weitere Expansionspläne für Europa liegen bereits vor. www.gsh-hotels.com

Pressekontakt Gorgeous Smiling Hotels:

Michaela Rosien PR, Michaela Rosien, Sankt Anna Platz 1a, D-80538 München

T +49-173-29 177 92, E-Mail m.rosien@michaelarosien-pr.de, michaelarosien-pr.de

Weitere Informationen zur Aspire Hotel GmbH:

Die Aspire Hotel GmbH wurde im Jahr 2018 gegründet und hat sich in der Hotelbranche als Vorreiter etabliert. Mit seinem Management verfügt das Unternehmen über mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung sowie eine erfolgreiche Historie im Betrieb von mehr als 100 Hotels. Die Aspire Hotel GmbH hat sich auf die Entwicklung, den Betrieb sowie die Verwaltung von hochwertigen Hotels in der DACH-Region spezialisiert. Mit einem klaren Fokus auf Digitalisierung, technologischen Fortschritt sowie Nachhaltigkeit hat die Aspire Hotel GmbH innovative Lösungen zur Verbesserung von Hotelbetriebsabläufen entwickelt. Dabei steht die Kundenzufriedenheit stets im Mittelpunkt der Unternehmensmission und aller damit verbundenen Aktivitäten. www.aspire-hotels.com.

Kontakt:

Aspire Hotel GmbH, T +49 (0) 30 992 115 510, E info@aspire-hotels.com, www.aspire-hotels.com

