Lauenstein Confiserie: Neues Design: Ob mit Anlass oder ohne “ diese Pralinen sind „Für Dich“!

Süßes Handwerk und ein verträumt feminines Dekor sind das Rezept für die neuen Geschenk-Allrounder der traditionsreichen Lauenstein Confiserie.

Ludwigsstadt, 22. April 2025 – Muttertag, Geburtstage, Jahrestage… Mit dem Frühling nahen traditionell gleich mehrere Anlässe für kleine Gesten und süße Geschenke. Aber Hand aufs Herz: Wer gerne Freude verschenkt, findet immer einen Grund, egal was der Kalender sagt. Genau deshalb hat sich das Design-Team der Lauenstein Confiserie für das Frühjahr 2025 ein Motiv überlegt, das immer passt. „Für Dich“ – zwei kurze Worte, die dennoch so viel ausdrücken. Das neue Design kommt mit seinem farbenfroh-verträumten Look zum Geburtstag genauso gut an, wie zu jedem anderen Anlass. Spätestens nach dem Öffnen zählen keine Labels oder Worte mehr – nur noch der pure Genuss. Denn was hier wartet, ist echte Wertschätzung: Manufaktur-Pralinen und Trüffel von höchster Qualität.

Schwarzwälder Kirsch- und Espresso-Trüffel, Pariser Edelmarzipanröllchen und Walnuss-Nougat-Pralinen “ so delikat, wie sie klingen, so hübsch sind sie anzusehen. Kein Wunder, denn die Trüffel und Pralinen aus dem Hause Lauenstein sind handgemacht. Entsprechend sorgsam werden sie verpackt. Damit diese Verpackung nicht nur funktional, sondern ästhetisch ansprechend ist, beschäftigt sich das hauseigene Design-Team kontinuierlich mit neuen Trends und Gestaltungsideen.

„Für Dich“ – verspielt, edel, feminin. Ein Geschenk zum Träumen für viele Anlässe

Die neue „Für Dich“- Linie mit zwei verschiedenen Trüffel- und Pralinenauslesen ist der jüngste Entwurf des Design-Teams und schmückt die beliebtesten Lauensteiner Kreationen mit einem farbenfrohen Cover, dessen Illustration an eine Mischung aus Jugendstil-Ästhetik und moderner Pop-Art erinnert. Das Motiv zeigt eine stilisierte Frau mit geschlossenen Augen, ihr Haar fließt in komplementären Farbtönen, durchzogen von Blüten und Blättern. Die geschwungene Schrift „Für Dich“ fügt sich harmonisch in das träumerische Bild ein und unterstreicht die liebevolle Botschaft.

Zwei Größen, zwei Auslesen, ein Design.

Zu haben ist die Lauensteiner Schönheit in zwei Varianten: die 125-Gramm-Auslese ist ohne Alkohol sortiert und enthält Schätze, wie den Mango-Trüffel, die Gianduja-Nougat-Praline oder den Blütenhonig-Trüffel. In der 200-Gramm-Variante sind auch alkoholische Kreationen vertreten, darunter der klassisch-edle Marc-de-Champagne-Trüffel oder der Whiskey-Cream-Trüffel.

Diese und viele weitere Manufaktur-Präsente gibt es im Online-Shop unter www.lauensteiner.de – oder vor Ort in der Fischbachsmühle mit Café und Werksverkauf.

Preise:

Lauensteiner Präsent mit Einschieber „Für Dich“ – 125g, 8-fach sortiert, ohne Alkohol EUR12,95*

Lauensteiner Präsent mit Einschieber „Für Dich“ – 200g, 16-fach sortiert, mit Alkohol EUR21,95*

*inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten

Über die Lauenstein Confiserie

Als Geschenk und Zeichen der Wertschätzung haben Pralinen eine lange Tradition, aber auch sich selbst verwöhnen qualitätsbewusste ,Chocoholics‘ gerne mit einem echten Stück süßer Handwerkskunst. Egal zu welchem Anlass – das über die Jahre stetig gewachsene Angebot der Lauenstein Confiserie hält für die Kunden von „Pralinen à la Carte“ über edle Schokoladentafeln bis hin zu saisonalen Editionen eine schier unendliche Produktvielfalt bereit. Ob klassisches Nougat-Praliné, Marc-de-Champagne-Trüffel oder ausgefallene Matcha-Schokolade: Allem Genuss zugrunde liegt bei Lauenstein das unbedingte Bekenntnis zu Qualität und Handwerk. Das begann 1964 mit den ersten Kreationen eines Berliner Konfektmachers, der der Liebe wegen den Frankenwald zu seiner Heimat gemacht hatte, und bildet bis heute das Fundament des 170 Mitarbeiter starken, international aufgestellten Familienbetriebs. Einst der Ausgangspunkt der Lauenstein’schen Erfolgsgeschichte, ist die gläserne Manufaktur, aktuell im Umbau, mit Café und Werksverkauf in der aufwändig restaurierten Fischbachsmühle bei Ludwigsstadt heute ein beliebtes Ausflugsziel. Weitere Informationen unter lauensteiner.de.

Kontaktdaten:

Lauenstein Confiserie, Confiserie Burg Lauenstein GmbH, Lauensteiner Strasse 41,

96337 Ludwigsstadt; Tel. +49 – 92 63-945 0; Info@lauensteiner.de; lauensteiner.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Michaela Rosien PR

Frau Michaela Rosien

St. Anna Platz 1a

80538 München

Deutschland

fon ..: 01732917792

web ..: http://www.michaelarosien-pr.de

email : m.rosien@michaelarosien-pr.de

Pressekontakt:

Michaela Rosien PR

Frau Michaela Rosien

St. Anna Platz 1a

80538 München

fon ..: 01732917792

web ..: http://www.michaelarosien-pr.de

email : m.rosien@michaelarosien-pr.de

