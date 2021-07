Lauenstein Confiserie: Nuss, Nougat & Krokant: Das unschlagbare Trio in drei frisch komponierten Auslesen

Knackig, alkoholfrei und himmlisch zart zählen die alten und neuen Klassiker zu den Herzstücken der oberfränkischen Pralinenmanufaktur.

Ludwigsstadt, 13. Juli 2021 – Zarter Schmelz, ein verheißungsvolles Knacken – und dann das Zusammenspiel von feinsten Nuss- und Kakaonoten: Wer diesem Genusserlebnis einmal verfallen ist, kommt schwerlich davon los. Damit die kleine Sünde auch wirklich jede einzelne Kalorie wert ist, stecken die Maîtres Chocolatiers der oberfränkischen Lauenstein Confiserie seit jeher all ihr Können und nur die besten Zutaten in ihre nussigen Kunstwerke. Ganz frisch zusammengestellt und mit einigen Neukreationen versehen, können ab sofort in drei neuen Auslesen verkostet werden.

Sie lassen tief blicken, die beiden neuen Nougat & Nuss Auslesen der traditionsreichen Lauenstein Confiserie. Denn dank großer Klarsichtfenster lässt die elegante Verpackung schon beim ersten Sichtkontakt erahnen, welch kunstvoller Hochgenuss in ihrem Inneren steckt. Neben Klassikern, wie dem Nougat Törtchen oder der Florentiner Praline sind zum Beispiel auch zwei Neukreationen dabei: ein himmlisches Stück Pistazien-Nougat und die Nougatpraline mit Haselnuss. Die Auslesen gibt es – je nach Appetit oder Anlass – in zwei Größen, mit je 100 oder 200 Gramm handgemachter Confiserie-Kunst.

Wer dem klassischen Nuss-Nougat-Thema treu bleiben, aber doch noch eins draufsetzen möchte, huldigt einer weiteren Nussspezialität: dem Krokant. Wie gemacht, um mit Nougat und Schokolade um die Gunst genussbereiter Leckermäulchen zu buhlen, tummelt sich die karamellig veredelte Zutat in der Lauensteiner Nuss & Krokant Auslese. Zu den insgesamt 20 Sorten zählen kleine Schätze, wie das edle Mandel-Nougat-Krokant, die Macadamia-Praline mit Nuss oder das zarte Blätterkrokant-Röllchen.

Während die Gläserne Manufaktur aufgrund der aktuellen Lage noch für den Publikumsverkehr geschlossen bleibt, sind das Café und der Werksverkauf in der traditionellen Fischbachsmühle regulär geöffnet. Unter Lauensteiner.de ist das gesamte Sortiment für kontaktlose Shopping- und Schenkfreuden verfügbar.

Preise:

Lauensteiner Nougat & Nuss Auslese – 100g, 8-fach sortiert, ohne Alkohol EUR6,90*

Lauensteiner Nougat & Nuss Auslese – 200g, 8-fach sortiert, ohne Alkohol EUR13,50*

Lauensteiner Nuss & Krokantspezialitäten – 200g, 9-fach sortiert, ohne Alkohol EUR15,95*

Lauensteiner Nougat-Spezialitäten – 125g, 9-fach sortiert, ohne Alkohol EUR9,95*

Lauensteiner Nougat-Auslese – 700g, 17-fach sortiert, ohne Alkohol EUR38,95

*inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten

Über die Lauenstein Confiserie

Als Geschenk und Zeichen der Wertschätzung haben Pralinen eine lange Tradition, aber auch sich selbst verwöhnen qualitätsbewusste ,Chocoholics‘ gerne mit einem echten Stück süßer Handwerkskunst. Egal zu welchem Anlass – das über die Jahre stetig gewachsene Angebot der Lauenstein Confiserie hält für die Kunden von „Pralinen à la Carte“ über edle Schokoladentafeln bis hin zu saisonalen Editionen eine schier unendliche Produktvielfalt bereit. Ob klassisches Nougat-Praliné, Marc-de-Champagne-Trüffel oder ausgefallene Matcha-Schokolade: Allem Genuss zugrunde liegt bei Lauenstein das unbedingte Bekenntnis zu Qualität und Handwerk. Das begann 1964 mit den ersten Kreationen eines Berliner Konfektmachers, der der Liebe wegen den Frankenwald zu seiner Heimat gemacht hatte, und bildet bis heute das Fundament des 170 Mitarbeiter starken, international aufgestellten Familienbetriebs. Einst der Ausgangspunkt der Lauenstein’schen Erfolgsgeschichte, ist die gläserne Manufaktur mit Café und Werksverkauf in der aufwändig restaurierten Fischbachsmühle bei Ludwigsstadt heute ein beliebtes Ausflugsziel. Weitere Informationen unter lauensteiner.de.

