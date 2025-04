Pressemeldung BurnusCare

Kamill im neuen Look: Bewährte Pflege trifft auf modernes Design mit optimierter Rezeptur

München / Darmstadt, 9. April 2025 – Die Traditionsmarke Kamill erfindet sich neu – und bleibt dabei doch ganz sie selbst. Ab April 2025 erstrahlen die beliebten Handpflegeprodukte in einem modernen Look, der die natürliche Seele der Marke bewahrt und gleichzeitig eine jüngere Generation anspricht. Die bewährte Kraft der Bio-Kamille bleibt erhalten, doch das überarbeitete Design und die optimierten Rezepturen machen Kamill noch zeitgemäßer und attraktiver. Mit dem Relaunch erweitert Kamill zudem sein Sortiment: Neben den klassischen Handcremes gibt es erstmals auch Body Lotionen und Flüssigseifen – für alle, die ihrer Haut eine Extraportion natürliche Pflege gönnen möchten.

Frischer Look, vertraute Qualität

Kamill zeigt sich von einer neuen, modernen Seite – und bleibt dabei dem treu, was die Marke so besonders macht. Mit einer sanften, harmonischen Farbwelt, einer klaren, gut lesbaren Typografie und einer durchdachten Produktpräsentation verbindet Kamill zeitgemäßes Design mit vertrauter Natürlichkeit. Die hohen Qualitätsstandards bleiben bestehen: Alle Rezepturen sind weiterhin vegan, mikroplastikfrei und entfalten die bewährte Kraft der Bio-Kamille – für natürliche Pflege, die man spüren kann.

Besonders erfreulich: Die Kamill Balsam Handcreme hat das ÖKO-TEST-Urteil „sehr gut“ erhalten und trägt dieses Qualitätssiegel ab dem Relaunch gut sichtbar auf der Verpackung.

Noch wirksamer für die Haut von heute

Neben den Klassikern Kamill Classic, Balsam und Protect wurde auch die Spezialpflege an die heutigen Bedürfnisse angepasst. Kamill Sensitiv, Express und Men bieten noch intensivere Pflege für empfindliche, beanspruchte oder schnell regenerationsbedürftige Haut. Mit dem großen Relaunch hält bei Kamill nicht nur ein frischer Look Einzug – auch das Sortiment wächst! Die Traditionsmarke erweitert ihr Pflegeangebot über die Handcremes hinaus und bringt mit der neuen Körperpflegelinie verwöhnende Produkte für die tägliche Hautpflege auf den Markt. Die Kamill Daily Body Lotion sowie die Kamill Hydro Body Lotion versorgen die Haut mit intensiver, langanhaltender Feuchtigkeit, während die Kamill Protect Body Milk sie stärkt und reichhaltig pflegt. Damit bietet Kamill nun Rundum-Wohlfühlpflege von Kopf bis Fuß – natürlich mit der bewährten Kraft der Bio-Kamille.

Die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) gestalten sich wie folgt:

Handpflege: Kamill Classic, Balsam, Sensitiv, Express (je 100 ml): 1,59 EUR;

Kamill Classic, Balsam (je 30 ml): 0,79 EUR

Kamill Protect (100 ml): 1,99 EUR; Kamill Protect (20 ml): 0,99 EUR

Körperpflege:

Kamill Daily Body Lotion, Kamill Hydro Body Lotion, Kamill Protect Body Milk (je 500 ml): 4,49 EUR

Flüssigseifen:

Kamill Fresh, Classic (je 300 ml): 1,99 EUR

Natürlich gepflegt seit über 60 Jahren

Seit mehr als sechs Jahrzehnten begleitet Kamill Menschen auf der ganzen Welt mit sanfter, natürlicher Hand- und Körperpflege. Hergestellt in Deutschland, überzeugen die Produkte durch hochwertige Inhaltsstoffe, dermatologisch getestete Rezepturen und eine nachhaltige Herstellung. Als eine der meistverkauften Handpflege-Marken weltweit bleibt Kamill seinem Versprechen treu: Pflege, die gut tut – für Haut, Herz und Umwelt.

Die neuen Kamill-Produkte sind ab April 2025 im Einzelhandel sowie claracos.shop erhältlich. Weitere Informationen unter kamill.com.

Über die BurnusCare GmbH:

1836 von August Jacobi in Darmstadt gegründet, ist die heutige BurnusCare GmbH aus einer Seifensiederei hervorgegangen. Unter dem Namen August Jacobi und Sohn entwickelte sie sich zur Fabrik und wurde 1916 von Otto Röhm als Produktionsstätte für Waschmittel gekauft, die 1937 in BURNUS AG umbenannt wurde. Das Feinwaschmittel burti gehörte schon damals zum Sortiment. Es folgten die Pflegeprodukte von Glysolid und Arosana und, Ende der 90er Jahre, die Handpflegemarke Kamill “ sowie Litamin, cliff, Credo und Sibonet. 2022 stand das Unternehmen mit seinen traditionsreichen Marken vor dem Aus, woraufhin der ehemalige Vollblut-Hotelier Frank Heller die insolvente Burnus GmbH übernahm. Seither führt er sie unter dem Namen BurnusCare GmbH in die Zukunft. Mit der Übernahme sicherte Heller den Erhalt von rund 200 Arbeitsplätzen sowie der Produktionsstätte in Deutschland. Von der Kundschaft vermisste Klassiker, wie die Badezusätze von Litamin, holte er zurück ins Sortiment und erweiterte es um seine eigene, 2023 gelaunchte Baby- und Kinderpflegemarke GermaCare. Die großen Namen im Sortiment werden nach und nach einem Re-Branding unterzogen. Aktuelle Informationen unter www.burnuscare.com.

