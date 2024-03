Soulfully Yours: Seelenverwandte heiraten im Nova Maldives

Neue Hochzeits- und Flitterwochen-Arrangements im Nova mit dem perfekten Setting für Erinnerungen, die ein Leben lang halten.

Das Nova Maldives, ein wahres Paradies für Natur- und Meeresliebhaber, bietet eine idyllische und spirituelle Atmosphäre für Paare, die ihre Hochzeit, ihre Flitterwochen oder beides zusammen umgeben von der Natur feiern möchten. Die 76 Strand- und Wasser-Villen des intimen Resorts befinden sich auf einer Insel im Süd-Ari-Atoll. Die Insel ist gesäumt von schneeweißen Stränden, azurblauen Lagunen, einem intakten Hausriff und üppigen Palmen, die 365 Tage einen paradiesischen Rahmen bieten, um sich die Liebe zu versprechen. Dabei können im Nova Maldives alte maledivische Bräuche und Riten in die Zeremonie einbezogen werden, um dadurch auch die Verbindung zu diesem besonderen Ort zu stärken. Durch traditionelle Meditationen, Handfasting-Rituale und Feuerzeremonien wird der Bund fürs Leben auf spiritueller Ebene geschlossen.

Die ‚Sandy Toes‘-Hochzeit

Barfuß-Feeling wird ein liebevoll dekoriertes Set-up direkt am Strand arrangiert, der Champagner prickelt, die Hochzeitstorte ist köstlich, das Meer rauscht, die maledivischen Bodu Beru-Musiker trommeln… Der Brautstrauß, eine symbolische Urkunde, Getränke und das Essen, der Fotograf usw. werden sorgfältig nach den Vorlieben des Brautpaares von einem Hochzeitsplaner organisiert.

Das Ja-Wort unter Palmen mit dem „Ocean Promises“-Arrangement

Im Nova Maldives können alle Träume wahr werden, besonders bei einer romantischen Hochzeit unter den Palmen des tropischen „Overwater-Pavillons“. Dieses Angebot ist ideal für Träumer und Abenteurer. Es beinhaltet einen privaten Bootstransfer, erfrischende Kokosnussdrinks, eine exquisite zweistöckige Torte, traditionelle maledivische Musik und als besonderes Geschenk Pärchen-Sarongs und ein Fotograf hält die kostbaren Erinnerungen für immer fest.

„A Sun Kissed Kind of Love“

Mit Novas Interpretation von „A Sun Kissed Kind of Love“ können verliebte Paare ihre persönliche Liebesgeschichte unter der Sonne zelebrieren. Ein kunstvoll dekorierter Hochzeitspavillon bietet auf einer der malerischen Sandbänke die traumhafte Kulisse, serviert wird eisgekühlter Champagner, köstliche Kokosnussdrinks und eine bombastische dreistöckige Hochzeitstorte Torte und des Weiteren inkludiert sind der Brautstrauß, eine symbolische Urkunde und als Überraschung wird in der Villa des Paares das Bad und das Schlafzimmer liebevoll romantisch dekoriert. Zusätzliche Extras, wie beispielsweise eine romantische Paarmassage im EsKape Spa, ein Fünf-Gänge-Menü am Strand mit Hummer und mehr sowie ein Fotograf, der Schnappschüsse der glücklichen Momente festhält, runden die Hochzeit perfekt ab. Am Morgen nach der Hochzeit ist ein „Floating“ Breakfast serviert im privaten Pool der perfekte Start in ein gemeinsames Leben.

Romantische Flitterwochen und „Renewal of Love“-Arrangements

Das Nova Maldives bietet in seiner idyllischen und spirituellen Umgebung auch spezielle Flitterwochen- und Jahrestags Arrangements. Das Standardprogramm inkludiert Champagner, Obst, ein liebevoll romantisch dekoriertes Bett, ein Romantik-Dinner am Strand sowie eine Paarmassage aber alle Arrangements können ergänzt und maßgeschneidert werden. Wie wäre es mit einer Sunset Champagner Cruise oder einem gemeinsamen nachhaltigen Erlebnis: im Rahmen des „Adopt a Coral“ Programm seine eigenen Korallen pflanzen.

Das Resort legt großen Wert auf Gemeinschaft und eine echte Verbindung zur Natur. Hier können Paare den Bund der Ehe eingehen und unvergessliche spirituelle und nachhaltige Momente genießen.

Mehr Informationen unter: nova-maldives.com

Über Nova Maldives

Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der Resort-Stern auf den Malediven. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das Spa, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot.



