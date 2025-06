Millennial Potash durchschneidet weitere robuste Kali-Mineralisierung in Bohrloch BA-004 auf seinem Banio Potash Projekt in Gabun

26. Juni 2025. Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) – www.commodity-tv.com/play/millennial-potash-working-towards-updated-mineral-resource-and-environmental-study-in-2025/ – („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass ,man das Bohrloch BA-004 im Zielgebiet Nord auf seinem Kaliprojekt Banio in Gabun fertiggestellt hat. Im Rahmen des Phase-2-Bohrprogramms von Millennial wurde BA-004 bis in eine Tiefe von 667 m niedergebracht und durchteufte die evaporithaltige Salzabfolge von etwa 260 m bis zum Bohrlochboden auf 667 m. Innerhalb der Salzabfolge durchteufte BA-004 mehr als 100 m Kali in Flözen, die durch eingelagertes Carnallit und Halit gekennzeichnet sind.

Farhad Abasov, der Vorsitzende von Millennial, sagte: Millennial freut sich, bekannt geben zu können, dass die Bohrungen auf dem Projekt in dem neuen Bohrloch BA-004 erneut einen bedeutenden Abschnitt mit eingelagertem Carnallitit und Halit durchteuft haben. In BA-004 wurden zahlreiche mächtige Kaliflöze in Form von Carnallitit durchteuft, die insgesamt mehr als 100 m Carnallitit und Halit in sich vereinen. Die Kalimineralisierung, die in den kürzlich abgeschlossenen Bohrlöchern BA-001-EXT und BA-004 gefunden wurde, übertraf unsere Erwartungen und zeigt deutlich das Potenzial unseres Projekts. Wir freuen uns auf den Abschluss der Protokollierung und Beprobung der Kalihorizonte sowie auf die Analyseergebnisse. Die auffällige Kalimineralisierung, die in BA-001-EXT und in BA-004 durchteuft wurde, hat das Potenzial, die Kaliressourcen des Projekts erheblich zu steigern. Nach der Interpretation und Zusammenstellung der Bohrlochergebnisse wird voraussichtlich eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung fertiggestellt, die die Grundlage für eine Machbarkeitsstudie bilden wird, die in den kommenden Monaten beginnen soll.“

Das Bohrloch BA-004 wurde etwa 3,7 km östlich des vor kurzem abgeschlossenen Bohrlochs BA-001-EXT angelegt und sollte die östliche Erweiterung der Kalimineralisierung erproben, die in den Bohrlöchern BA-001, 001-EXT, 002, 002-EXT und 003 angetroffen wurde. Vorläufige Aufzeichnungen von BA-004 weisen darauf hin, dass es geologisch gesehen den Bohrlöchern BA-001-EXT, 002, 002-EXT und 003 ähnelt und etwa 7 Evaporit-Zyklen (Zyklen II bis VIII) aufweist, wobei in jedem Zyklus eine Kalimineralisierung durchschnitten wurde. Die Überprüfung des Bohrkerns von BA-004 zeigt ausgeprägte horizontale Schichtebenen, die von zwischengelagertem Halit und Carnallit dominiert werden (siehe Fotos 1 und 2 unten). Eine Schätzung der kumulativen Mächtigkeit der wichtigsten Carnallitflöze aus den vorläufigen Aufzeichnungen beläuft sich möglicherweise auf mehr als 100 m. Detaillierte Kernaufzeichnungen und die endgültige Interpretation des Evaporit-Zyklus und der Flözidentifizierung sowie geophysikalische Aufzeichnungen im Bohrloch sind im Gange. Darüber hinaus werden in den nächsten Wochen die Kernvorbereitung und die Probenahme abgeschlossen und die Proben an das Saskatchewan Research Council zur Analyse übermittelt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80143/260625_DE_MLP.001.png

Foto 1 Roter Carnallit-reicher Bohrkern von BA_004, der zwischengelagerten gebänderten und knotigen Carnallit mit gebändertem Halit in ca. 458 bis 461 m Tiefe zeigt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80143/260625_DE_MLP.002.png

Foto 2 Roter Carnallit-reicher Bohrkern aus BA-004- mit eingelagertem Carnallit und gebändertem Halit in ca. 556m bis 559m Tiefe

Die Ziele des Phase-2-Programms bestanden darin, das Vorhandensein von kalihaltigen Horizonten in der Tiefe und seitlich zu bewerten, um zusätzliche Daten für eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung bereitzustellen. Die Identifizierung zusätzlicher Kalihorizonte, die in den Phase-2-Bohrungen beschrieben wurden, haben die kombinierte Streichenlänge der bekannten Kalimineralisierung auf etwa 8.000 m erweitert und könnten die Ressourcen des Projekts, das derzeit eine angezeigte MRE von 657 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 15,9 % KCl und eine abgeleitete MRE von 1,159 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 16 % KCl enthält, potenziell um beträchtliche Tonnagen erweitern (siehe Pressemitteilung vom 16. Januar 2024). Im Zusammenhang mit der potenziellen Ressourcenerhöhung könnten die Daten des Phase-2-Bohrprogramms eine Hochstufung einiger Ressourcen vom angezeigten in den gemessenen Status und möglicherweise eine Verschiebung der abgeleiteten Tonnage in den angezeigten Status ermöglichen. Die Proben aus den jüngsten Bohrlöchern werden für Auflösungsuntersuchungen und geotechnische Untersuchungen entnommen, die in der bevorstehenden Machbarkeitsstudie verwendet werden.

Das Unternehmen gewährt insgesamt 2.995.000 Incentive-Aktienoptionen, die über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren zu einem Ausübungspreis von 1,28 $ pro Aktie ausübbar sind.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Peter J. MacLean, Ph.D., P. Geo, Director des Unternehmens, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Um mehr über Millennial Potash Corp. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter (604) 662 8184 oder per E-Mail an info@millennialpotash.com.

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

MILLENNIAL POTASH CORP.

„Farhad Abasov“

Vorsitzender des Board of Directors

