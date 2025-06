Nexus Uranium und Basin Uranium geben Fusion bekannt, um auf Nordamerika ausgerichtetes Uranexplorationsunternehmen zu gründen

Vancouver, British Columbia – 26. Juni 2025 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU; OTCQB: GIDMF; FWB: 3H1) (Nexus) und Basin Uranium Corp. (CSE: NCLR; CNSX: NCLR.CN) (Basin) freuen sich bekannt zu geben, dass sie ein endgültiges Vereinbarungsabkommen (das Vereinbarungsabkommen) vom 25. Juni 2025 unterzeichnet haben, das unter anderem den Erwerb von 100 % der ausstehenden Stammaktien von Basin (Basin-Aktien) durch Nexus im Rahmen einer statutenmäßigen geplanten Vereinbarung (die Vereinbarung) vorsieht. Gemäß der Vereinbarung wird Nexus insgesamt 30.000.000 Stammaktien von Nexus (Nexus-Aktien) an die Aktionäre von Basin ausgeben, was auf Basis der Anzahl der zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung ausgegebenen und ausstehenden Basin-Aktien etwa 1,1 Nexus-Aktien pro Basin-Aktie entspricht. Darüber hinaus erhalten die Aktionäre von Basin im Rahmen der Vereinbarung 3.000.000 Stammaktien (SpinCo-Aktien) einer Tochtergesellschaft von Basin (Basin SpinCo), auf Basis von etwa 0,11 SpinCo-Aktien für jede Basin-Aktie. Die Transaktion entspricht einer Vergütung für die Aktionäre von Basin in Höhe von insgesamt 3,6 Millionen $ oder 0,137 $ pro Basin-Aktie auf Basis der Nexus-Aktien (3,0 Millionen $ oder 0,115 $ pro Aktie) zuzüglich der SpinCo-Aktien (vorläufige Bewertung von 0,022 $ pro Aktie) oder einem Aufpreis von etwa 10 % auf Basis der Schlusskurse vor der Bekanntgabe.

Strategische Gründe für die Transaktion

– Auf Nordamerika ausgerichtetes Explorations- und Erschließungsunternehmen mit einem Portfolio von sechs Uranprojekten, einschließlich der Projekte Cree East und Mann Lake im hochgradigen Athabasca-Becken in Saskatchewan, sowie vier potenziell ISR-geeignete US-Projekte, allen voran das Uranprojekt Chord in South Dakota (das Projekt Chord), das sich im Ressourcenstadium befindet.

– Verbesserter Zugang zu Kapital, stärkere Bilanz und höhere Liquidität durch eine diversifiziertere Aktionärsbasis und eine höhere Marktkapitalisierung.

– Vorteile durch die jüngsten Entwicklungen auf dem nordamerikanischen Uranmarkt, einschließlich Initiativen der US-Bundesregierung zur Steigerung der Uranproduktion in den USA und Nordamerika, vermehrte SMR-Zertifizierungen und -Einsätze sowie eine Stromnachfrage, die mit dem Anstieg der kurz- und langfristigen Uran-Spotpreise einherging.

Vorteile für Aktionäre

Für die Aktionäre von Nexus bietet die Transaktion Zugang zu einem US-Projektportfolio im Ressourcenstadium mit definierten vermuteten Ressourcen von 2,75 Millionen lbs U3O8 sowie einem potenziellen Explorationsziel von 1,42 bis 4,23 Millionen lbs U3O8. Die vermutete Mineralressource wurde im CHORD URANIUM PROJECT FALL RIVER COUNTY, SOUTH DAKOTA, USA Mineral Resource NI 43-101 Technical Report definiert, der von Carl D. Warren, P.E., P.Geo. erstellt wurde und mit 7. Mai 2024 datiert ist (der technische Bericht über Chord). Darüber hinaus enthält der technische Bericht über Chord weitere Informationen über das Explorationsziel. Der technische Bericht über Chord kann auf dem SEDAR+-Profil von Basin eingesehen werden.

– Das Genehmigungsverfahren für das Projekt Chord steht kurz vor dem Abschluss und wird es dem fusionierten Unternehmen ermöglichen, das Explorationsziel intensiv zu bebohren. Darüber hinaus wird die Transaktion Zugang zu bohrbereiten, genehmigten Projekten in Utah und Wyoming bieten.

– Für die Aktionäre von Basin bietet die Transaktion Zugang zum umfassenden Projekt Cree East, das sich über 55.000 ha in der Nähe der Minen McArthur River und Key Lake sowie der Lagerstätten Millenium und Phoenix erstreckt. Außerdem ermöglicht sie eine Diversifizierung der Genehmigungs- und Finanzierungsrisiken des Projekts Chord. Schließlich bietet sie eine Goldexposition durch das auf Gold ausgerichtete Basin SpinCo, das aus dem Goldprojekt Napoleon (1.281 ha), dem Goldprojekt Yukon (7.998 ha) und dem Projekt CHG (4.072 ha) besteht.

Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium, sagte: Diese Transaktion vereint komplementäre Assets in erstklassigen nordamerikanischen Uranrechtsprechungen und stärkt die Position des Unternehmens als führendes Uranexplorationsunternehmen. Sie ermöglicht eine bedeutsame Diversifizierung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer 100-prozentigen Ausrichtung auf Uran, was von den sich verbessernden Fundamentaldaten des US-amerikanischen und kanadischen Marktes profitieren würde.

Mike Blady, CEO von Basin Uranium, fügte hinzu: Diese Transaktion bietet den Aktionären von Basin einen zusätzlichen Vorteil, da sie das Genehmigungsrisiko für das Projekt Chord verringert, den Zugang zu Kapital verbessert, da NEXUS nachweislich über Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und Liquidität verfügt, und zusätzlich eine Exposition des auf Gold ausgerichteten Basin SpinCo bietet, wobei sich der Goldhandel nahe seinem Allzeithoch befindet.

Update hinsichtlich Projekt Chord (South Dakota)

Seit dem Erwerb des Projekts Chord im Jahr 2023 hat Basin das Projekt aktiv vorangetrieben, indem es intensiv historische geologische, ökologische und technische Daten gesammelt hat. Diese Daten wurden verwendet, um im Jahr 2024 eine erste Ressource für das Projekt Chord in den unteren (potenziell ISR-geeigneten) Sanden unterhalb des Grundwasserspiegels zu erstellen. Außerdem wurde ein bedeutsames Explorationsziel beschrieben, an dessen Genehmigung Basin sowohl für eine staatliche Pacht als auch für ein Gebiet des United States Forest Service (USFS) im Besitz von Basin intensiv gearbeitet hat. Das Genehmigungsverfahren begann Ende 2023 und befindet sich für die staatliche Pacht, in der sich der Großteil des Explorationsziels befindet, nun in den letzten Phasen. Eine Absichtserklärung für den USFS-Teil des Projekts Chord befindet sich in den letzten Phasen der Genehmigung und nach dem Abschluss würde das Projekt Chord auf dem USFS-Land in die letzte Phase des Genehmigungsverfahrens eintreten. Während des Genehmigungsverfahrens hat Basin zahlreiche Basisstudien durchgeführt, einschließlich archäologischer, biologischer (Vegetation und Wildtiere) und Wasserprobenahmen von Überwachungsbohrlöchern, die von früheren Betreibern gebohrt worden waren. Diese von unabhängigen Dritten in Auftrag gegebenen Studien haben gezeigt, dass die Explorations- und Erschließungsarbeiten beim Projekt Chord ein geringes Risiko für die Umwelt, die Community und archäologische Stätten darstellen. Insgesamt werden über 60.000 ft an Explorations- und Erschließungsbohrungen mit geringen Auswirkungen genehmigt, deren Schwerpunkt auf der Steigerung der Ressourcen beim Projekt Chord und einem besseren Verständnis der Geologie, Hydrologie und anderer relevanter Faktoren der Lagerstätte liegen wird.

Bedingungen der Vereinbarung

Gemäß der Vereinbarung wird Nexus alle ausgegebenen und ausstehenden Basin-Aktien im Rahmen einer statutenmäßigen geplanten Vereinbarung gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) erwerben. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Nexus insgesamt 30.000.000 Nexus-Aktien an die Aktionäre von Basin ausgeben. Das Umtauschverhältnis pro Aktie (das Umtauschverhältnis) wird anhand der 30.000.000 Nexus-Aktien, die im Rahmen der Vereinbarung ausgegeben werden können, dividiert durch die Anzahl der unmittelbar vor dem Wirksamkeitsdatum der Vereinbarung ausgegebenen und ausstehenden Basin-Aktien berechnet. Nach dem Abschluss der Vereinbarung verlieren alle Wandelanleihen von Basin ihre Berechtigung zum Erwerb von Basin-Aktien und können stattdessen zum Erwerb von Nexus-Aktien unter Anwendung des Umtauschverhältnisses ausgeübt werden. Vorausgesetzt, vor dem Abschluss der Vereinbarung werden keine weiteren Nexus-Aktien ausgegeben, werden die ehemaligen Basin-Aktionäre nach dem Abschluss der Vereinbarung etwa 40 % der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen und ausstehenden Nexus-Aktien besitzen.

Vor der Vereinbarung wird Nexus (i) sein Goldprojekt Napoleon, bestehend aus 1.281 ha in der Kamloops Mining Division in British Columbia; und (ii) seine 100-%-Beteiligung an den Gold- und Quarzabbauschürfrechten in Yukon an Basin SpinCo für 2.000.000 SpinCo-Aktien übertragen (die Nexus-Asset-Übertragung).

Basin wird seine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 60 % am Projekt Carbonate Hosted Gold (das Projekt CHG), einem Goldprojekt im Süden von British Columbia, an Basin SpinCo übertragen. Als Vergütung für das Projekt CHG wird Basin SpinCo 3.000.000 SpinCo-Aktien an Basin ausgeben, die anschließend im Rahmen der Vereinbarung an die Aktionäre von Basin auf Basis von etwa 0,11 SpinCo-Aktien für jede Basin-Aktie verteilt werden (das Spin-out).

Nach dem Abschluss der Vereinbarung beabsichtigt Basin SpinCo, an einer renommierten Börse in Kanada zu notieren und ein berichtender Ausgeber in British Columbia, Alberta und Ontario zu werden. Das Management von Basin SpinCo wird voraussichtlich aus Mike Blady als CEO und Lisa Embree als CFO bestehen, wobei das Board aus Mike Blady, Desmond Balakrishnan und Jonathan Hamway gebildet wird.

Der Abschluss der Vereinbarung unterliegt einer Genehmigung der Aktionäre von Basin, einer Genehmigung des Obersten Gerichtshofs von British Columbia, einer Genehmigung der Canadian Securities Exchange (die CSE), den üblichen Abschlussbedingungen sowie anderen für eine Transaktion dieser Art üblichen Bedingungen. Nach dem Abschluss der Vereinbarung wird Mike Blady, der Chief Executive Officer von Basin, in das Board of Directors von Nexus aufgenommen werden, und die aktuellen Mitglieder des Board of Directors von Basin werden zurücktreten. Nexus wird weiterhin vom aktuellen Führungsteam und dem Board of Directors mit Herrn Blady geleitet werden. Basin wird nach der Vereinbarung von der CSE delistet werden.

Sonderversammlung von Basin und Fairness Opinion

Eine Sonderversammlung der Aktionäre von Basin hinsichtlich der Genehmigung der Vereinbarung wird voraussichtlich im August 2025 stattfinden (die Versammlung). Die Bedingungen der Vereinbarung werden in einem Informationsrundschreiben des Managements von Basin, das den Aktionären von Basin zur Unterstützung der Versammlung zugesendet wird (das Rundschreiben), detaillierter beschrieben. Alle Direktoren und Officers von Basin sowie bestimmte Aktionäre von Basin haben vor der Versammlung Stimmrechts- und Unterstützungsabkommen mit Nexus unterzeichnet oder werden diese unterzeichnen, denen zufolge sie sich bereit erklärt haben oder erklären werden, mit ihren Basin-Aktien bei der Versammlung für die Vereinbarung zu stimmen.

Ein Sonderkomitee, das aus unabhängigen Direktoren von Basin besteht (das Sonderkomitee) und zur Prüfung der Vereinbarung gegründet wurde, hat einen Finanzberater, Evans & Evans Inc. (Evans & Evans), damit beauftragt, in Zusammenhang mit der Vereinbarung eine Fairness Opinion (die Fairness Opinion) bereitzustellen. Die Fairness Opinion wird voraussichtlich zum Ergebnis kommen, dass die Vereinbarung für die Aktionäre von Basin aus finanzieller Sicht fair ist. Die Fairness Opinion ist eine Bedingung für den Abschluss der Vereinbarung. Eine Kopie der Fairness Opinion sowie weitere Details zu den Bedingungen der Vereinbarung und die Begründung für die Empfehlungen des Sonderkomitees und des Board von Basin werden in jenem Rundschreiben enthalten sein, das den Aktionären von Basin in Zusammenhang mit der Versammlung zugesendet und von Basin in seinem Profil auf SEDAR+ eingereicht werden wird.

Den Wertpapierinhabern von Basin und anderen interessierten Parteien wird empfohlen, die Unterlagen hinsichtlich der Vereinbarung zu lesen, die Basin bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada einreichen wird, sobald sie verfügbar sind. Jeder kann Kopien dieser Dokumente, sobald sie verfügbar sind, kostenlos im SEDAR+-Profil von Basin unter www.sedarplus.ca erhalten.

Keine der im Rahmen der Vereinbarung auszugebenden Wertpapiere wurde oder wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem U.S. Securities Act) oder gemäß den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert. Sämtliche im Rahmen der Transaktion auszugebenden Wertpapiere werden voraussichtlich unter Berufung auf geltende Ausnahmeregelungen von diesen Registrierungspflichten gemäß Section 3(a)(10) des U.S. Securities Act sowie entsprechende Ausnahmen nach dem Recht der Bundesstaaten ausgegeben. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere dar.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Carl D. Warrant, P.E., P.G., geologischer Berater von Basin und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium Corp. ist ein auf mehrere Rohstoffe fokussiertes Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Uranprojekts Cree East im Athabasca-Becken konzentriert, zusätzlich zu seinem Edelmetallportfolio, das das Goldprojekt Napoleon in British Columbia und ein Paket von Gold-Claims im Yukon umfasst. Das Projekt Cree East ist mit 57.752 Hektar (142.708 Acres) eines der größten Projekte im Athabasca-Becken in Saskatchewan; es wurden hier bis dato mehr als 20 Millionen $ in die Exploration investiert. Das Projekt Napoleon umfasst eine Gesamtfläche von 1.280 Hektar und birgt Potenzial für Goldvorkommen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Die Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet reichen bis in die 1970er Jahre zurück und es wurden hier hochgradige Goldmineralisierungen vorgefunden. Die Goldprojekte im Yukon umfassen Quarzclaims mit einer Grundfläche von nahezu 8.000 Hektar, die Potenzial für die Auffindung einer hochgradigen Goldmineralisierung aufweisen. Weitere Informationen zu Nexus finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.nexusuranium.com und im SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca.

Über Basin Uranium Corp.

Basin ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Mineralexploration und -entwicklung im Bereich grüne Energie konzentriert. Das Unternehmen verfügt über fünf fortgeschrittene Uranprojekte in den Vereinigten Staaten, nämlich die Projekte Chord und Wolf Canyon in South Dakota, die Projekte South Pass und Great Divide Basin in Wyoming und das Projekt Wray Mesa in Utah. Alle fünf Projekte wurden in der Vergangenheit umfassend exploriert und befinden sich in vielversprechenden Entwicklungsgebieten. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen das Uranprojekt Mann Lake im erstklassigen Athabasca-Becken in Nord-Saskatchewan (Kanada) sowie das Goldprojekt CHG im südzentralen British Columbia. Weitere Informationen zu Basin finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.basinuranium.ca und in seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca.

Im Namen des Board von Nexus

Jeremy Poirier

Chief Executive Officer

info@nexusuranium.com

Im Namen des Board von Basin

Mike Blady

Chief Executive Officer

info@basinuranium.ca

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an Begriffen wie beabsichtigt oder erwartet bzw. an Variationen solcher Wörter und Formulierungen erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten könnten, dürften, sollten, würden oder können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, abgesehen von Aussagen historischer Tatsachen, einschließlich Aussagen zu zukünftigen Schätzungen, Plänen, Zielen, Zeitplänen, Annahmen oder Erwartungen an die zukünftige Leistung, sind zukunftsgerichtete Aussagen und enthalten zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Bedingungen der Vereinbarung, die Übertragung der Nexus-Vermögenswerte, das Spinout; den Abschluss der Vereinbarung, einschließlich der Einholung der erforderlichen Zustimmungen der Aktionäre, Regulierungsbehörden, Gerichte und der Canadian Securities Exchange (CSE); die geplante Notierung von Basin SpinCo nach der Vereinbarung; die Fähigkeit der Parteien, die weiteren Abschlussbedingungen der Vereinbarung rechtzeitig zu erfüllen; die Aussichten des kombinierten Unternehmens nach Abschluss der Vereinbarung; dass die erwarteten Vorteile der Vereinbarung realisiert werden; den erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung; den erwarteten Zeitpunkt der Hauptversammlung; die Zusammensetzung des Nexus-Vorstands nach der Vereinbarung; dass Direktoren und Führungskräfte von Basin sowie bestimmte Basin-Aktionäre vor der Hauptversammlung Vereinbarungen zur Stimmrechts- und Unterstützungspflicht mit Nexus eingehen; sowie die Delistung der Basin-Aktien nach der Vereinbarung. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausgedrückten oder implizierten Prognosen abweichen. Dazu gehören unter anderem: das Nicht-Erhalten der Zustimmungen der Aktionäre, Regulierungsbehörden, Gerichte oder der CSE im Zusammenhang mit der Vereinbarung; das Scheitern des Abschlusses der Vereinbarung; das Nicht-Erreichen der erwarteten Vorteile der Vereinbarung oder die Nicht-Umsetzung des Geschäftsplans für das kombinierte Unternehmen; negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Drittfinanzierungen; Unsicherheit über zusätzliche Finanzierungen; keine bekannten aktuellen Mineralreserven oder -ressourcen; Abhängigkeit von Schlüsselpersonen im Management und anderen Mitarbeitern; mögliche wirtschaftliche Abschwünge; tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen; Änderungen der Explorationsprogramme basierend auf den Ergebnissen; Risiken, die allgemein mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind; Umweltrisiken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; Gemeinschaftsbeziehungen und Verzögerungen bei der Einholung von behördlichen oder sonstigen Genehmigungen; sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Nexus und Basin, die in den aktuellsten Jahresberichten, Management-Diskussionen und -Analysen sowie anderen Einreichungen der Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden aufgeführt sind und unter den Profilen von Nexus und Basin auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl Nexus und Basin versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen oder implizierten Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Nexus und Basin übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder erneut zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

