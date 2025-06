Rohstoff-Superzyklus voraus

Es mehren sich die Stimmen, dass wir uns am Anfang eines Rohstoff-Superzyklus befinden.

Aktuell steht die Rohstoffwelt am Tiefpunkt eines sehr großen Zyklus. Jetzt könnte der Katalysator da sein. Von 2011 bis 2020 dauerte der Bärenmarkt an. Der Bullenmarkt ist noch nicht so richtig am Start, aber das könnte bald anders sein. Kommt ein neuer Bullenmarkt so richtig in Fahrt, dann zieht dies viel Kapital an, was den nächsten Bärenmarkt vorbereitet. Aber bis dahin dürften noch viele Jahre ins Land gehen. Denn bis neues Angebot entsteht, rauben bürokratische Hürden und langwierige Genehmigungen Zeit. Aktive Unternehmen machen große Gewinne. Bei Entwicklungsprojekten treiben Spekulationen die Preise an.

Rohstoffe haben diverse Zyklen erlebt, mal unter- und mal überbewertet. Ein Punkt, der die Rohstoffe so spannend macht. Bis Anfang 2000 etwa gab es einen Bärenmarkt. Der preisliche Tiefpunkt bei Gold lag bei 275 US-Dollar je Feinunze, das Pfund Uran kostete nur neun US-Dollar, heute rund 70 US-Dollar. Heute ist die Rolle des Goldes zu vielen Investoren durchgedrungen, dies zeigt der enorme Preisanstieg. Zentralbanken werden auch in Zukunft gerne ihre Goldreserven aufstocken und die Abwehr von Fiat-Währungen zugunsten von Goldinvestments dürfte sich ebenfalls fortsetzen. Und genau das könnte der Katalysator sein, der die Rohstoffe antreibt.

Rohstoffaktien, insbesondere im Goldbereich, haben sich mehrheitlich dieses Jahr gut entwickelt. Gold und auch Silber sind also aus ihrem Dornröschenschlaft aufgewacht. Auch Bergbaugesellschaften mit Gold im Boden dürften im Interesse der Anleger wachsen, besonders solche, die wie GoldMining oder Southern Cross Gold Consolidated, die neben dem Edelmetall noch das wertvolle Antimon im Boden besitzen.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – besitzt Projekte in Nord- und Südamerika sowie Aktienpakete von Gold Royalty, U. S. GoldMining und NevGold.

Southern Cross Gold Consolidated – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – besitzt das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, nahe Melbourne, Australien. Auch neueste Bohrergebnisse sind hervorragend.

