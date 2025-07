Goldpreis vielleicht bald auf neuem Rekordhoch

Bis zum Rekordpreis vom April 2025 ist es nicht mehr weit. Wird er geknackt, dürfte eine neue Preisrallye kommen.

Den Goldpreis angetrieben haben sicher Äußerungen seitens Fed-Gouverneur Christopher Waller, der sich für eine Leitzinssenkung noch im Juli aussprach. Zudem haben sich neben Fed-Chef Powell auch andere Mitglieder eine Leitzinssenkung in Aussicht gestellt. Dies würde Gold mehr Attraktivität verleihen. Der seit rund drei Monaten bestehende Goldpreis von ungefähr 3.300 US-Dollar je Feinunze könnte also bald Vergangenheit sein. Krisen, Kriege, Handelszollstreitigkeiten und eine um sich greifende Entdollarisierung bestehen fort. So gewinnt Gold als Anlage immer mehr Anhänger.

Glaubt man den Analysten, so seien mittelgroße Goldproduzenten am attraktivsten. Doch auch viele gut aufgestellte Junior-Unternehmen können interessante Investments darstellen. Seit der Goldpreis über 3.000 US-Dollar notiert, sind die Margen im Bergbausektor auf rekordverdächtige Höhen gestiegen. Schätzungen gehen von einer durchschnittlichen All-in-Sustaining-Cost-Marge von rund 1.740 US-Dollar für führende Produzenten und von 1.535 US-Dollar für mittelgroße Goldproduzenten aus. Dies wäre ein deutlicher Anstieg um 28 beziehungsweise 20 Prozent im Vergleich zu 2024. Steigende Kosten im Bergbaubereich seien praktisch vernachlässigbar. Denn auch Kosteneinsparungen oder Produktivitätssteigerungen wirken. Die Renditen der Goldunternehmen sind also erfreulich angestiegen. Daher wundert es nicht, dass unterbewertete Goldgesellschaften seit einigen Monaten Gold übertreffen. Anleger werden daher mehr und mehr auf den Goldaktienmarkt aufmerksam und das zu Recht. Also ran an die Goldaktien, beispielsweise Revival Gold oder Tudor Gold.

Revival Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-inc/ – gehört zu den größten Goldminenentwicklern in den USA. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des Goldprojekts Mercur in Utah voran und bereitet die Genehmigungsverfahren sowie die Exploration des Goldprojekts Beartrack-Arnett in Idaho vor.

Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen für Edel- und Basismetalle mit Claims im Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada). Tudor Gold verfügt dort über das Treaty Creek Projekt. Dieses beherbergt einen der größten Goldfunde Kanadas mit hervorragendem Erweiterungspotenzial.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

