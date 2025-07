Goldpreis – vielleicht bald wieder höher

Im Nahen Osten ist es ruhiger geworden und US-Zölle wirken sich wohl nicht so sehr aus.

Es sind geopolitische Krisen, die je nachdem, ob sie schwächer oder stärker werden, den Preis des Goldes beeinflussen. Der Waffenstillstand zwischen dem Iran und Israel scheint zu gelingen. Die Zollpolitik des US-Präsidenten hat sich wohl bisher nicht übermäßig bemerkbar gemacht, wobei dies aber noch kommen kann. Zuletzt haben Zollverhandlungen etwas am sicheren Hafen Gold preislich gekratzt. Ob es tatsächlich zu Abkommen mit Indien, Japan und weiteren Ländern kommen wird, bleibt abzuwarten. Was die Zinsentscheidungen der Fed anbelangt, so wird eine Zinssenkung im September mehrheitlich angenommen. Und es gibt nun auch Spekulationen, dass bereits im Juli die Zinsen durch die Fed gesenkt werden könnten.

Sollte dies passieren, dann ist ein deutlicher Preisanstieg beim edlen Metall zu erwarten. Ein neuer Rekordpreis, also über 3.500 US-Dollar je Unze, ist jedenfalls eine Möglichkeit, die Anleger in Betracht ziehen sollten. Ein weiterer Faktor für einen höheren Goldpreis ist das Haushaltsdefizit der USA. Die US-Staatsverschuldung hat mit mehr als 36 Billionen US-Dollar eine Höhe jenseits von Gut und Böse erreicht. Kann sich der US-Präsident mit seiner geplanten Steuersenkung durchsetzen, dürfte diese weitere Steigerung der Verschuldung den Goldpreis höchstwahrscheinlich anheizen. Denn kommen die USA zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten, dann ist damit zu rechnen, dass Schulden abgewertet werden, weil Regierungen nie zahlungsunfähig werden. Im Grunde gilt heute, wie auch in der Vergangenheit, dass Gold das einzige vertrauenswürdige Anlagegut darstellt. Daher sollten auch die Werte von Goldunternehmen im Blickpunkt stehen, zum Beispiel von Osisko Development oder Tudor Gold.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– besitzt die Projekte Cariboo (Kanada), San Antonio (Mexiko) und Tintic (USA). Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten.

Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – verfügt im Goldenen Dreieck über das Treaty Creek Projekt (80 Prozent). Dieses beherbergt einen der größten Goldfunde Kanadas mit hervorragendem Erweiterungspotenzial.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

