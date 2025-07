Kreativhub Altona – Hamburgs neues Zentrum für audiovisuelle Innovation: Eröffnung am 19. Juli

Kreativhub Altona – neuer Hotspot für innovative Zusammenarbeit & audiovisuelle Produktionen

(Dolby Atmos-zertifiziert): Eröffnung am 19. Juli 2025 mit Live-Musik & Kunstausstellung

Hamburg, 27. Juni 2025 – Am 19. Juli 2025 öffnet der Kreativhub Altona im Beerenweg 3 seine Türen für Kreativschaffende aus Hamburg und aller Welt. Das innovative Konzept vereint modernste Audio-Technologien mit flexiblen Co-Working-Spaces und bietet 24/7 auf ganzen 450 Quadratmetern einen einzigartigen Ort für Kreative, Künstler*innen und Startups. Alle Räume sind rund um die Uhr per Code zugänglich und können flexibel genutzt werden: Vom Tagespass im Co-Working-Bereich bis zur langfristigen Miete kompletter Produktionsräume.

Herzstück des Kreativhubs ist das deutschlandweit einzigartige „Virtual Studio“ der Nexusworks Media GmbH mit vollständig digitalen und elektronischen Instrumenten sowie einer Dolby Atmos-zertifizierten 3D-Audio-Regie.

Weiterhin können professionelle Tageslicht-Studios und Proberäume, modern ausgestattete Mietregie-Räume für Ton- und Videoschnitt, Podcasting, Gesang und DJing sowie ein 3D-Audio-Showroom genutzt werden, um Kreativ-Projekte umzusetzen. Eine voll ausgestattete Coffee-Bar in Kooperation mit der benachbarten Landgang Brauerei komplettiert das Angebot.

„Entstanden ist die Idee für den Kreativhub, als wir einen neuen Standort für unser Dolby Atmos-Tonstudio gesucht haben“, erklärt Bastian Striepke, Geschäftsführer der Nexusworks Media GmbH. „Die Größe der Fläche brachte uns direkt auf die Idee, mehrere Betriebe unter einem Dach zu vereinen und einen großartigen Ort für Kreative und Startups aus den verschiedensten Bereichen zu schaffen. Jetzt freuen wir uns, einen modernen Raum für Produktionen, kreativen Austausch und gemeinsame Projekte anbieten zu können.“

Die Eröffnungsfeier am 19. Juli 2025 verspricht einen umfassenden Einblick in die Möglichkeiten des Kreativhubs. Ab 17 Uhr können Besucher*innen alle Räume erkunden und die innovative Ausstattung selbst ausprobieren. Begleitet wird der Abend von der „Soundbar Hamburg“, an der Getränke zu generativer 3D-Klangkunst gereicht werden, sowie durch einen Auftritt des Post-Wave-Musikers „MPC Lafote“.

Den Abschluss bildet eine After-Party mit DJ-Set und einer offenen Jam-Session im Virtual Studio.

Die Nexusworks Media GmbH wurde 2023 vom mehrfach ausgezeichneten Musikproduzenten Bastian Striepke und Schlagzeugerin Hanna Habich gegründet und hat bereits viele erfolgreiche 3D-Klanginstallationen realisiert, unter anderem im Roten Rathaus Berlin sowie für die Stadt Hannover. Nexusworks Media ist auf immersive Tonproduktionen spezialisiert. Zu den Leistungen gehören Musikproduktionen in Dolby Atmos und 3D-Audio, Audio-Branding und maßgeschneiderte Klanginstallationen. Das Unternehmen wurde bereits mehrfach ausgezeichnet – wie z.B. mit den AES Recording Competition Awards und dem Hamburger KRACH+GETÖSE-Preis.

