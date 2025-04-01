Goldpreis weiterhin stabil über 4.500 Dollar pro Unze! Das ist sehr bemerkenswert!

Die große Frage, die Investoren derzeit beschäftigt, lautet, ob die Goldrally weitergeht. UBS etwa ist davon überzeugt.

Anzeige/Werbung – Diese Marketingmitteilung wird im Auftrag von Equinox Gold Corp. und Mayfair Gold verbreitet, mit der die SRC swiss resource capital AG einen vergüteten IR-Beratungsvertrag abgeschlossen hat. Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 27. April 2026, 9:10 Uhr Zürich/Berlin ·

Zum 21. April 2026 notierte Gold am Kassamarkt bei rund 4.785,56 US-Dollar je Feinunze und lag damit noch etwa 14,5 % unter dem von Reuters gemeldeten Rekordhoch von 5.594,82 US-Dollar je Unze, das am 29. Januar 2026 erreicht wurde. Gleichwohl bestehen mehrere der Treiber hinter der Rally weiterhin fort. Banken und Analysten verweisen nach wie vor auf die anhaltende Nachfrage seitens Investoren und Zentralbanken, geopolitische Unsicherheiten sowie die Aussicht auf niedrigere Realzinsen als unterstützende Faktoren für Gold. Demgegenüber können Phasen eines stärkeren US-Dollars und die Sorge, dass die Zinsen länger hoch bleiben könnten, das Edelmetall belasten, weil dadurch die Opportunitätskosten des Haltens eines nicht verzinslichen Vermögenswerts steigen.

Die kurzfristige Volatilität bleibt erhöht. Reuters berichtete am 21. April 2026, dass Gold nachgab, als der US-Dollar anzog und die Märkte beobachteten, ob sich die USA und der Iran Gesprächen annähern würden. Das unterstreicht, wie schnell geopolitische Schlagzeilen den Goldmarkt beeinflussen können. Dennoch vertritt UBS weiterhin die Auffassung, dass sich der übergeordnete Aufwärtstrend fortsetzen kann. Begründet wird dies mit der robusten Nachfrage von Zentralbanken und Investoren, der hohen Staatsverschuldung, anhaltenden Diversifikationstendenzen sowie der Aussicht auf Zinssenkungen durch die Fed im weiteren Jahresverlauf.

Nach Angaben des World Gold Council überstieg die gesamte Goldnachfrage im Jahr 2025 einschließlich der OTC-Nachfrage erstmals die Marke von 5.000 Tonnen. UBS erklärte Ende März 2026, man erwarte für Gold zum Jahresende 2026 einen Stand von rund 5.900 US-Dollar je Unze. Goldaktien dürften ebenfalls von einem stabilen Goldpreisumfeld mit soliden operativen Margen und einem höheren Cashflow profitieren, auch wenn unternehmensspezifische Risiken in Bezug auf den operativen Betrieb, Genehmigungen, die Finanzierung und die Umsetzung weiterhin eine wichtige Rolle spielen und im Einzelfall gesondert berücksichtigt werden sollten.

Equinox Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/equinox-gold-corp/ – ist ein auf Nordamerika ausgerichteter Goldproduzent, dessen Kerngeschäft zwei kanadische Betriebe bilden, mit zusätzlicher Produktion in den Vereinigten Staaten und Nicaragua sowie einer Reihe von Expansionsprojekten in der Pipeline. Am 9. April 2026 meldete das Unternehmen für das erste Quartal 2026 eine Goldproduktion von 197.628 Unzen, darunter 87.402 Unzen aus seinen beiden kanadischen Betrieben. In derselben Mitteilung gab Equinox bekannt, dass man seine Schulden im Laufe des Quartals um 990 Millionen US-Dollar reduziert habe. Das Unternehmen hob außerdem hervor, dass seine neue Valentine-Mine im Februar und März 2026 durchschnittlich 101 % der Nennleistung erreichte, während die Greenstone-Mine weiterhin von den im Jahr 2025 vorgenommenen betrieblichen Verbesserungen profitierte. Mit einem starken Cashflow und einer massiven Schuldenreduzierung hat Equinox eine Kapitalrückzahlungsstrategie eingeleitet und im März 2026 seine erste vierteljährliche Dividende ausgezahlt. Neben der erwarteten Goldproduktion von 700.000 bis 800.000 Unzen im Jahr 2026 gibt das Unternehmen an, dass zwei seiner Erweiterungsprojekte – Castle Mountain in Kalifornien, USA, und Los Filos in Mexiko – zusammen das Potenzial haben, nach Inbetriebnahme mehr als 450.000 Unzen zur zusätzlichen Jahresproduktion beizutragen, was Equinox eines der stärksten Wachstumsprofile der Branche verschafft.

Mayfair Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mayfair-gold-corp/ – hält eine 100-prozentige Beteiligung am Goldprojekt Fenn-Gib im Norden Ontarios, östlich von Timmins. Im Januar 2026 veröffentlichte das Unternehmen eine Vor-Machbarkeitsstudie für Fenn-Gib. Laut dieser Studie beherbergt das Projekt eine angezeigte Mineralressource von 181,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,74 g/t Gold, was 4,3 Millionen Unzen Gold entspricht. In seiner Pressemitteilung vom 2. April 2026 zur Plato-Transaktion erklärte Mayfair, dass es die Genehmigungsverfahren, die detaillierte technische Planung und die Einbindung der Interessengruppen vorantreibt, mit dem Ziel, 2028 mit dem Bau zu beginnen und 2030 die Produktion aufzunehmen. Durch dieselbe Transaktion kamen drei nahegelegene Grundstücke in der Porcupine-Destor-Verwerfungszone hinzu, wodurch sich die Landbestände des Unternehmens im Fenn-Gib-Gebiet nach eigenen Angaben um mehr als 65 % vergrößerten. Es wird erwartet, dass Mayfair in diesem Quartal weitere Details zu den Explorationspotenzialen rund um seine Grundstücke bekannt gibt.

Weitere Informationen finden Sie auch in unserem neuen Edelmetall-Report unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/en/reports/view/precious-metals-report-2025-04/

Quellen:

Reuters, 21. April 2026; UBS CIO, „Can the gold rally resume?“, 30. März 2026; World Gold Council, Gold Demand Trends Q4 and Full Year 2025, 29. Januar 2026;

Equinox-Gold-Mitteilung vom 9. April 2026; Equinox-Gold-Unternehmensunterlagen, Februar bis April 2026; Mayfair-Gold-Mitteilungen vom 8. Januar 2026 und 2. April 2026; https://www.resource-capital.ch/en/reports/view/precious-metals-report-2025-04/

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