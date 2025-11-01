Goldpreis – Zwischenwahljahr und Saisonalität

Neben den bekannten Faktoren, die auf den Goldpreis wirken, gibt es noch die Saisonalität und das Phänomen Zwischenwahljahr.

In Zwischenwahljahren legt der Goldpreis in der Regel zu und 2026 ist ein sogenanntes Zwischenwahljahr in den USA. Diese „Midterm Years“ finden immer zwischen zwei Wahljahren statt. 2026 wird unter anderem ein Teil des Senats und die Mitglieder des Repräsentantenhauses neu gewählt. Und in dieser Zeit legt der Goldpreis normalerweise zu, da seine Attraktivität als sicherer Hafen zulegt. Dabei sind stärkere Korrekturen allerdings auch möglich.

Bei der Frage, ob der Goldpreis steigen wird, wird also auch der Vier-Jahreszyklus für den US-Aktienmarkt (Wahlzyklus) beobachtet. Seit 1969 ging der Goldpreis im Durchschnitt in einem Präsidentenwahljahr um 3,47 Prozent nach oben. In den Jahren danach waren es 5,11, aber in den Zwischenwahljahren sogar 12,59 Prozent. Übrigens stieg in Vorwahljahren der Preis des edlen Metalls durchschnittlich um 9,68 Prozent an. Das beste Ergebnis liefert aber das Zwischenwahljahr.

Im Zwischenwahljahr geht es meist bis April bergauf mit dem Goldpreis. Im Mai und Juni geht es dann nach unten und in der zweiten Jahreshälfte zeigt der Preis wieder Stärke. Die Schwankungen sind in Zwischenwahljahren damit ausgeprägter als bei der normalen Jahres-Saisonalität, die es ja auch noch gibt. Durchschnittlich ergibt die normale Jahres-Saisonalität im Schnitt einen Anstieg von 8,74 Prozent, damit weniger als die „Midterm Years“. Das aktuelle Zwischenwahljahr könnte sich also für Goldanleger als interessante Gelegenheit darstellen.

