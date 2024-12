Gold und Silber und die Saisonalität

Es gibt saisonale Muster, aber sie sind nicht immer zuverlässig.

Nicht nur saisonale Muster existieren. Auch geopolitische Ereignisse oder Zinsentscheidungen beeinflussen die Edelmetallpreise. Den Goldpreis nach oben treiben Feste und Feierlichkeiten wie etwa Neujahr in Indien und China. Auch vor Weihnachten kann der Goldpreis aufgrund des erhöhten Bedarfs nach Goldschmuck ansteigen. Aus der Saisonalität ergeben sich auch Monate, in denen der Goldpreis meist höher ist, beispielsweise der September. Relative Stärke ist beim Goldpreis jedenfalls in der Regel von Juli bis Dezember zu beobachten. Etwas anders läuft die Saisonalität beim Silber. Besonders stark sind meist die Monate Januar und Oktober. Hier dürften sich die industrielle Nachfrage oder das Anlegerinteresse gerade zu Beginn oder Ende eines Jahres auswirken.

Insgesamt zeigt die Analyse der Silber-Saisonalität über einen längeren Zeitraum, dass Monate wie Februar, Mai oder Juli oft sehr verschieden ausfallen. Da wirken wohl viele Faktoren auf Silber ein, das sowohl Industriemetall als auch Anlagemetall ist. Diese Faktoren ergeben sich oft aus allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, Währungsschwankungen und Krisen oder Ereignissen. Das große Bild wird für Silber und für Gold von den Analysten auf mittelfristige oder längere Sicht jedenfalls positiv gesehen. Ein sicherer Hafen war wohl selten so gefragt wie heute angesichts vielfältiger Krisenherde. Silber profitiert vom technologischen Fortschritt wie kaum ein anderes Metall.

Früher, etwa im Römischen Reich, trugen manche Silberamulette, um den Besitzer von Unglücken zu schützen oder um Heilung für viele Krankheiten zu bringen. Sogar vor dämonischen Kräften sollte es bewahren. Eines dieser Amulette, die in der Spätantike weit verbreitet waren, wurde vor kurzem in Deutschland als Grabbeilage gefunden. Es datiert aus der Zeit zwischen 230 und 270 nach Christus. Silber steht jedenfalls für vieles, für Fortschritt, Währungsschutz, Schmuck, Investitionsmöglichkeit und heute auch für viele Anwendungen in der Medizin und im täglichen Leben.

Im Bergbaubereich punktet die Juanicipio Silbermine in Mexiko mit hochgradigen Erzgehalten. MAG Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ – ist daran beteiligt.

Gold, zudem Kupfer besitzt GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – in Projekten in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Dazu kommen Aktien von Gold Royalty, U.S. GoldMining und von NevGold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -).

