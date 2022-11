Goldpreisprognosen für 2023

Ende 2023 könnte der Goldpreis laut Charttechnikern neue Rekordhöhen erreichen.

Preisänderungen bei Rohstoffen, Aktien oder Waren werden durch politische, geopolitische oder andere Ereignisse ausgelöst. Markttechniker nutzen mathematische Formeln und Modelle, um Preise vorhersagen zu können. Einen Goldpreis, der über dem aktuellen Hoch von 2.088 US-Dollar liegt, prophezeien gerade die bekannte Elliott-Wellentheorie und eine Fibonacci-Erweiterung. Gemäß der Elliott-Wellentheorie richten sich die Finanzmärkte allgemein nach einem zufälligen Verhalten, dabei gibt es ein Muster, das sich immer wieder wiederholt. Dabei besteht ein Zyklus aus acht Wellen. Zwischen den ersten fünf Wellen gibt es zwei Gegenwellen, die sich entgegen dem Trend bewegen. Aktuell ist die korrigierende vierte Welle abgeschlossen. Nun kommen die Fibonacci-Erweiterungen dazu, mit denen die letzte Rally gemessen wird. Verlängert man die Rally, so sollte die letzte fünfte Welle einen Goldpreis von 2.181 und 2.277 US-Dollar je Unze hervorbringen.

Der jüngste Rückgang des Goldpreises im September auf 1.618 US-Dollar je Unze hat eine Chance für Investoren geschaffen günstig einzusteigen. Nun erholt sich der Goldpreis und Anleger dürften zusehends den Wert des Edelmetalls wieder für sich entdecken. Da Gold gerade günstig ist, scheint ein weiteres Ansteigen des Preises wahrscheinlich. Großinvestoren und Hedgefonds haben Gold im Lauf des Sommers gemieden, doch nun könnte sich dies ändern. Bei den Goldunternehmen gefallen Victoria Gold und Vizsla Silver.

Victoria Gold – https://www.youtube.com/watch?v=HwBZ5i-9B9c – konnte in seiner Eagle Goldmine im Yukon im dritten Quartal 2022 rund 50.000 Unzen Gold aus dem Boden holen.

In Mexiko besitzt Vizsla Silver – https://www.youtube.com/watch?v=HwBZ5i-9B9c – das Silber-Gold-Projekt Panuco, das in absehbarer Zeit produzieren wird sowie das das Blueberry Projekt in British Columbia

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Viktoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

