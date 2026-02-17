Goldpreisrallye verläuft nicht linear, aber stabil

Zentralbanken und Privatanleger setzen auf Gold. Für bedeutende Goldverkäufe existieren keine Anzeichen.

Zentralbanken mögen Gold, da es Sicherheit und Liquidität liefert. Aktuell halten sie etwa ein Fünftel des gesamten jemals geförderten Goldes. Die größten Goldkäufe tätigten in 2025 allein im vierten Quartal Polen, Usbekistan, Brasilien, Kasachstan und Kirgisistan, insgesamt 112,95 Tonnen. Zu den größten Verkäufern zählten zur gleichen Zeit Ghana, Singapur, Russland, Qatar und Mexiko, insgesamt 33,51 Tonnen. Die Käufe waren also deutlich größer als die Verkäufe. Die USA besitzen am meisten Gold, nämlich laut neuesten Zahlen 8.133,5 Tonnen. Deutschland als Zweitplatzierter kann 3.350,3 Tonnen Gold sein Eigen nennen.

Auf Platz drei steht der IWF (Internationaler Währungsfonds) als größter multinationaler Goldhalter mit 2.814 Tonnen Gold. Dann folgen Italien, Frankreich, Russland, China und die Schweiz. Nicht nur die Zentralbanken, auch die Privatanleger haben zusehends Gold für sich entdeckt. Ende Januar ging der Goldpreis in einer Woche um 20 Prozent nach oben, dann innerhalb von zwei Tagen um den etwa gleichen Prozentsatz nach unten. Es ist also davon auszugehen, dass es kurzfristig orientierte Anleger gibt. Volatilität ist also nicht verwunderlich. Dabei sollte Gold mehr als längerfristige Anlage angesehen werden.

Aber auch wenn es ein Auf und Ab beim Goldpreis vermehrt geben sollte, so sollte die Richtung insgesamt doch klar nach oben zeigen. Denn die Goldbestände von ETFs entsprechen etwa acht Prozent der weltweiten Zentralbankbestände. Langfristig dürfte sich also der Einfluss der Privatanleger in Grenzen halten. Und bei den Notenbanken, speziell in Schwellenländern, ist das Potenzial noch groß Goldreserven weiter zu vermehren. Schließlich werden niedrigere US-Zinsen und geopolitische Unsicherheiten dem Goldpreis weiter Stärke verleihen.

Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ – entwickelt in British Columbia ein hochgradiges und kostengünstiges Gold-Silber-Projekt (Eskay Creek), welchem das Umweltverträglichkeitszertifikat (EAC) gerade verliehen wurde. Im Blickpunkt stehen noch zwei früher bereits produzierende Projekte.

GoldMining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ – verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt Crucero in Peru besitzt neben Gold eine bedeutende Antimon-Mineralisierung. Auf Goldäquivalent-Basis konnten die angezeigten Ressourcen um rund 75 Prozent (dank dem Vorhandensein des kritischen Metalls Antimon) erweitert werden. Dies steigert den Wert des Projektes.

