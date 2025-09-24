Golf House und CONSUL Weltreisen starten Kooperation zum Saisonstart 2026 – Exklusives Gewinnspiel für Golfer

Hannover / Hamburg 12.03.2026 Zum Start der Golfsaison 2026 gehen Kontinentaleuropas größter Golfhändler Golf House und der Luxusreiseveranstalter CONSUL Weltreisen eine Kooperation ein. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Golferinnen und Golfern außergewöhnliche Reiseerlebnisse rund um den Golfsport näherzubringen.

Im Mittelpunkt der Kooperation steht ein exklusives Gewinnspiel zum Saisonstart 2026, bei dem Golfbegeisterte die Chance haben, eine besondere Golfreise von CONSUL Weltreisen zu gewinnen.

Golf House zählt zu den bekanntesten Anbietern für Golf-Fashion und Equipment und betreibt 32 Filialen in Deutschland, Österreich und Tschechien. CONSUL Weltreisen hingegen steht seit vielen Jahren für außergewöhnliche Golfreisen rund um den Globus – von stilvollen Golfwochenenden über exklusive Golfdestinationen bis hin zu einzigartigen Golfreisen im Privatjet einmal um die Welt.

Golf verbindet Leidenschaft für den Sport mit der Freude am Reisen. Mit Golf House haben wir einen starken Partner gefunden, um unsere außergewöhnlichen Golfreisen einer großen Golf-Community vorzustellen, sagt Hans-Joachim Bischoff, Geschäftsführer von CONSUL Weltreisen.

Auch Golf House sieht in der Kooperation eine spannende Erweiterung seines Angebots für Golfer.

Unsere Kunden suchen nicht nur die beste Ausrüstung, sondern auch besondere Erlebnisse rund um den Golfsport. Mit CONSUL Weltreisen können wir Golferinnen und Golfern inspirierende Reiseziele und einzigartige Golferlebnisse weltweit vorstellen, sagt Philip Drees, Senior Marketing Manager bei Golf House.

Mit der Kooperation zum Saisonstart 2026 verbinden beide Unternehmen ihre Kompetenzen: hochwertige Golfausrüstung und außergewöhnliche Golfreisen – und schaffen damit neue Inspiration für Golfbegeisterte.

Über CONSUL Weltreisen

CONSUL Weltreisen mit Sitz in Hannover ist Spezialist für exklusive Fernreisen, außergewöhnliche Gruppenreisen und hochwertige Golfreisen weltweit. Das Unternehmen organisiert individuelle Reiseprogramme sowie einzigartige Golfreisen und Privatjetreisen zu den schönsten Destinationen der Welt.

Über Golf House

Golf House ist Kontinentaleuropas größter Golfhändler und bietet Golferinnen und Golfern in 32 Filialen und Online eine riesige Auswahl, die aktuellsten Trends und eine kompetente Beratung rund um Golf-Fashion und Equipment an.

Pressekontakt:

CONSUL Weltreisen GmbH, Königstraße 8, 30175 Hannover

Telefon: +49 (0) 511 546 894 60 E-Mail: hjb@consul-weltreisen.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Consul Weltreisen GmbH

Hans-Joachim Bischoff

Hildesheimer Str. 11

30169 Hannover

Deutschland

email : info@consul-privatjet.com

Pressekontakt:

Consul Weltreisen GmbH

Hans-Joachim Bischoff

Hildesheimer Str. 11

30169 Hannover

email : info@consul-privatjet.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Änderungen im Vorstand und Aktualisierung der Ruhestandsregelung Sitka Gold: Spin-out als Katalysator – US-Assets werden eigenständig, Yukon bleibt Wachstumsmotor