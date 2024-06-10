Einmal um die Welt im Privatjet – CONSUL Weltreisen präsentiert die Weltreise „Grenzenlose Freiheit 2026 – Dieter Forsen Edition“

21 Tage – 5 Kontinente – 8 Traumdestinationen – Privatjet, Welterbe, Golfspektakel und Luxus ohne Kompromisse

Hannover, 08. Dezember 2025 – Mit der neuen Weltreise Grenzenlose Freiheit 2026 – Dieter Forsen Edition präsentiert CONSUL Weltreisen eines der exklusivsten Reisekonzepte des Jahres 2026. Die 21-tägige Weltumrundung im eigens konfigurierten Privatjet richtet sich an maximal 40 Gäste, die die Welt in einer außergewöhnlichen Kombination aus Kultur, Luxus, Natur, Entspannung und Golferlebnissen entdecken möchten.

Das Reisen im Privatjet ermöglicht ein Höchstmaß an Komfort und Effizienz: Koffer morgens vor die Tür stellen, abends auf einem neuen Kontinent eingecheckt sein. Kein Umsteigen, keine Warteschlangen – stattdessen First-Class-Komfort in kleiner, persönlicher Reisegruppe. Die Reise findet vom 21. November bis 12. Dezember 2026 statt und ist zugleich eine Hommage an Kreuzflug-Pionier Dieter Forsen, dessen Vision exklusives Reisen geprägt hat.

Manche Reisen sind schön. Andere sind unvergesslich. Und dann gibt es jene, die man nur einmal im Leben macht. Unsere Weltreise 2026 gehört zu Letzteren. – Hans-Joachim Bischoff, Geschäftsführer CONSUL Weltreisen

Die Route führt von Wien über St. Martin in der Karibik in die Atacama-Wüste in Chile, weiter auf die Osterinsel, nach Bora Bora in Französisch-Polynesien, zum Great Barrier Reef und in den Daintree-Regenwald in Australien, anschließend in die spirituelle Kulturlandschaft Yogyakartas in Indonesien, weiter zu Angkor Wat in Kambodscha und schließlich in die magische Wüste von Al Ula in Saudi-Arabien. Jede Destination bietet ein eigenes Kapitel dieser Weltreise – ein dramaturgisch aufgebautes Gesamterlebnis aus Natur, Geschichte, Kultur und Augenblicken, die bleiben.

Hans-Joachim Bischoff: Auf dieser Reise wird zugleich die Vielfalt weltweiter Religionen erlebbar – von polynesischen Ursprungsritualen über christlich geprägte Inselwelten, buddhistische und hinduistische Tempel bis hin zum islamischen Kulturraum.

Begleitet wird dies durch eine herausragende Auswahl an UNESCO-Welterbestätten wie Borobudur, Angkor Wat, Hegra sowie historischen Kultplätzen der Osterinsel und weiteren bedeutenden Orten entlang der Route. So entsteht ein kulturelles Weltpanorama, das Spiritualität, Geschichte, Architektur und Natur mit Genuss, Ruhe und Komfort vereint.

Ein besonderes Highlight 2026 ist erneut die Begleitung durch Kai Schepp, der dank seiner umfassenden Reiseerfahrung und seiner Expertise in nahezu allen Weltregionen ein tiefes Wissen über Kultur, Geschichte, Natur und lokale Besonderheiten einbringt. Er hat bereits zahlreiche Kreuzflüge und Weltreisen geleitet und gilt als einer der erfahrensten Reiseleiter im Premium- und Privatjetsegment.

Ein weiteres Highlight 2026 ist der Golf-Schwerpunkt. Für ambitionierte Golfer wurden fünf spektakuläre Plätze auf fünf Kontinenten ausgewählt – jeder mit eigener Charakteristik, Naturkulisse und sportlicher Herausforderung. Inklusive sind Greenfee, Buggy bzw. Golfcart und alle Transfers. Damit entsteht ein weltweit nahezu einzigartiger Golf-Weltkreuzflug, der die große Reise nicht nur kulturell und emotional, sondern auch sportlich erlebbar macht.

Für die Reise wird eine Boeing 737-800, mit drei Piloten, sechs Flugbegleitern und Technikern in exklusiver Premium-Konfiguration eingesetzt. Der Jet verfügt über maximal 45 großzügige Sitze, bietet Premium-Catering und einen persönlichen Service, der an Privatcharter-Standards angelehnt ist. Die Gäste profitieren von schnellen Abfertigungen, fester Sitzplatzbelegung auf der gesamten Reise sowie einem vollständigen Gepäckservice zwischen Hotel und Flugzeug. Übernachtet wird ausschließlich in handverlesenen Luxushotels, Resorts und Boutique-Häusern.

Die Weltreise Grenzenlose Freiheit 2026 – Dieter Forsen Edition findet vom 21. November bis 12. Dezember 2026 statt. Der Reisepreis beträgt ab 79.995 Euro im Doppelzimmer.

Über CONSUL Weltreisen

CONSUL Weltreisen besteht seit über 40 Jahren und zählt zu den führenden Spezialisten für exklusive Privatjet-Kreuzflüge und maßgeschneiderte Luxusreisen weltweit. Neben Individualreisen werden hochwertige Gruppenreisen, Golfreisen und Weltumrundungen für anspruchsvolle Gäste realisiert.

