    VorteilDirekt24 erweitert seinen Service: Umfassende Schutzbriefe für mehr Sicherheit im Alltag

    Düsseldorf, 08. Dezember 2025 – VorteilDirekt24 präsentiert ein erweitertes Leistungsangebot, das Verbrauchern einen zuverlässigen Rundumschutz für den Alltag bietet. Mit den neuen Schutzbriefen in den Bereichen Gesundheit, Haushalt und Portemonnaie erhalten Kunden sofortige Unterstützung in Situationen, die oft mit Stress, Kosten oder organisatorischem Aufwand verbunden sind.

    Für nur 29,90 Euro im Monat profitieren Mitglieder von einer Vielzahl an Leistungen, die darauf ausgelegt sind, schnell und unkompliziert Hilfe zu leisten. Dazu zählen u. a.:
    o Gesundheitsschutz: Organisation medizinischer Unterstützung, Hilfe bei Notfällen, Vermittlung geeigneter Fachstellen.
    o Haushaltsschutz: Unterstützung bei Schlüsselverlust, defekten Haushaltsgeräten, technischen Problemen oder Notfällen in der Wohnung.
    o Portemonnaieschutz: Sofortige Hilfe bei Verlust von Geldbörse, Karten oder wichtigen Dokumenten – inklusive Sperrservice und organisatorischer Begleitung.

    „Unser Ziel ist es, Menschen im Alltag spürbar zu entlasten und ihnen im richtigen Moment zuverlässige Hilfe zu bieten“, sagt Onur Kanat, Geschäftsführer von VorteilDirekt24. „Mit unseren Schutzbriefen schaffen wir ein Servicepaket, das Sicherheit, Komfort und Zeitersparnis vereint.“

    VorteilDirekt24 richtet sich an Kunden, die Wert auf schnelle Lösungen und transparente Leistungen legen. Alle Services werden über einen zentralen Ansprechpartner bereitgestellt – ohne versteckte Kosten, ohne Bürokratie und jederzeit einsatzbereit.

    Weitere Informationen unter: www.vorteildirekt24.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Netnext GmbH
    Herr Onur kanat
    grafenberger Allee 277-287
    40237 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: 01734148332
    web ..: http://www.vorteildirekt24.de
    email : info@netnext.de

