    VorteilDirekt24 stärkt seinen Leistungsumfang: Moderne Schutzlösungen für eine sichere und entspannte Alltagsgestaltung

    Düsseldorf, 08. Dezember 2025 – VorteilDirekt24 baut sein Serviceangebot weiter aus und bietet Verbrauchern jetzt ein noch umfassenderes Paket an Schutzbrief-Dienstleistungen. Mit einem monatlichen Beitrag von 29,90 Euro erhalten Kunden Zugriff auf moderne Schutzlösungen, die sie in unerwarteten Alltagssituationen zuverlässig unterstützen.

    Das Leistungspaket besteht aus drei zentralen Schutzbereichen:
    o Gesundheitsschutz: Unterstützung bei medizinischen Anliegen, Koordination von Terminen, Beratung und schnelle Hilfe bei akuten Situationen.
    o Haushaltsschutz: Organisation von Notdiensten bei Schlüsselverlust, Haushaltsproblemen oder technischen Defekten – einfach, direkt und ohne lange Wartezeiten.
    o Portemonnaieschutz: Sofortmaßnahmen bei Verlust von Karten, Dokumenten oder der Geldbörse inklusive Sperr- und Benachrichtigungsservice.

    „Unsere Mission ist es, Kunden im Alltag zu entlasten und ihnen ein Service-Level anzubieten, das echte Lebensqualität schafft“, betont Onur Kanat, Geschäftsführer von VorteilDirekt24. „Wir möchten, dass jeder Kunde in entscheidenden Momenten sofort Unterstützung bekommt – unkompliziert und transparent.“

    Mit seinem klar strukturierten Leistungsmodell positioniert sich VorteilDirekt24 als moderner Dienstleister für alle Verbraucher, die Wert auf Sicherheit, Komfort und schnelle Erreichbarkeit legen. Der Service ist flexibel, jederzeit nutzbar und speziell auf die Bedürfnisse des heutigen Alltags abgestimmt.

    Weitere Informationen finden Sie unter: www.vorteildirekt24.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Netnext GmbH
    Herr Onur kanat
    grafenberger Allee 277-287
    40237 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: 01734148332
    web ..: http://www.vorteildirekt24.de
    email : info@netnext.de

