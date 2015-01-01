  • Vorteildirekt 24 Hohe Kundenzufriedenheit

    Hohe Kundenzufriedenheit bei VorteilDirekt24: Schutzbriefe erleichtern den
    Alltag

    Pressemitteilung – Hohe Kundenzufriedenheit bei VorteilDirekt24: Schutzbriefe erleichtern den
    Alltag

    Düsseldorf, Deutschland – VorteilDirekt24 verzeichnet eine stetig wachsende Zahl zufriedener
    Kundinnen und Kunden, die von den umfassenden Schutzbrief-Dienstleistungen profitieren. Das
    Unternehmen bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern einen zuverlässigen Alltagsbegleiter mit
    Leistungen aus den Bereichen Gesundheitsschutz, Haushaltsschutz und Portemonnaieschutz.
    Geschäftsführer Onur Kanat betont: „Unser Ziel ist es, Menschen im Alltag spürbar zu entlasten
    und ihnen ein sicheres Gefühl zu geben. Die positiven Rückmeldungen unserer Nutzer bestätigen
    uns genau darin.“
    Die Schutzbriefe von VorteilDirekt24 decken typische Alltagssituationen ab, in denen schnelle
    Unterstützung wichtig ist – vom Verlust wichtiger Dokumente über unvorhergesehene
    Haushaltsprobleme bis hin zu speziellen Gesundheitsservices. Viele Kundinnen und Kunden
    berichten, dass sie durch die einfache Abwicklung, transparente Struktur und sofort nutzbaren
    Vorteile erheblich Zeit sparen und Stress vermeiden.
    Besonders hervorgehoben werden in Kundenbewertungen: – schnelle Hilfe im Ernstfall – sehr guter
    Kundenservice – faire monatliche Kosten von 29,90 EUR – übersichtliche und verständliche
    Produktstruktur – spürbare Entlastung im Alltag
    Durch die Kombination aus praktischen Leistungen und benutzerfreundlicher Umsetzung hat sich
    VorteilDirekt24 zu einem der zuverlässigsten Anbieter in diesem Segment entwickelt. Die stetige
    Weiterempfehlungsrate zeigt, dass das Angebot den Bedarf vieler Verbraucherinnen und
    Verbraucher trifft.
    „Wir arbeiten täglich daran, unsere Dienstleistungen weiter zu optimieren und zusätzliche
    Mehrwerte zu schaffen“, sagt Geschäftsführer Onur Kanat. „Unser Anspruch ist es, unseren
    Kundinnen und Kunden jederzeit ein gutes Gefühl von Sicherheit und Servicequalität zu vermitteln.“
    Mit seinem modernen Servicekonzept und der hohen Kundenzufriedenheit setzt VorteilDirekt24 ein
    klares Zeichen für Transparenz, Vertrauen und Serviceorientierung – Eigenschaften, die heute
    wichtiger sind als je zuvor.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Netnext GmbH
    Herr Onur kanat
    grafenberger Allee 277-287
    40237 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: 01734148332
    web ..: http://www.vorteildirekt24.de
    email : info@netnext.de

    Pressekontakt:

    Netnext GmbH
    Herr Onur kanat
    grafenberger Allee 277-287
    40237 Düsseldorf

    fon ..: 01734148332
    web ..: http://www.vorteildirekt24.de
    email : info@netnext.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Vorteildirekt 24 erweitert seinen Service
      VorteilDirekt24 erweitert seinen Service: Umfassende Schutzbriefe für mehr Sicherheit im Alltag...

    2. VorteilDirekt24 startet durch: Moderne Schutzbriefe für den Alltag
      VorteilDirekt24: Neue Plattform für Schutzbriefe und exklusive Mehrwertleistungen startet mit starkem Wachstumskurs...

    3. Hohe Kundenzufriedenheit durch maximale Servicekompetenzen
      Von der Entwicklung bis zur Wartung, Algroup ist in allen Phasen ein zuverlässiger Partner für innovative Werbesysteme...

    4. Netnext GmbH
      VorteilDirekt24 stärkt seinen Leistungsumfang: Moderne Schutzlösungen für eine sichere und entspannte Alltagsgestaltung...

    5. Der Einfluss der agilen Kommunikation auf die Kundenzufriedenheit
      Die agilen Kommunikationsmethoden, die in Unternehmen zunehmend eingesetzt werden, haben einen entscheidenden Einfluss auf die Kundenzufriedenheit....

    6. BETTERTRUST erhält Prüfzeichen „TÜV SÜD-geprüfte Kundenzufriedenheit“
      Nun auch amtlich: "Sehr gutes Kundenerlebnis im Service"...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.