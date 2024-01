Google, ASM und HP sind Founding Sponsors von Schneider Electrics Catalyze-Programm

Ziel ist eine Dekarbonisierung von Wertschöpfungsnetzwerken in der IT- und Halbleiterindustrie

Der niederländische Halbleiterindustrie-Zulieferer ASM und die beiden US-amerikanischen Unternehmen HP und Google sind ab sofort Teil des Catalyze-Programms, welches von Tech-Konzern Schneider Electric, Intel und Applied Materials im Juni 2023 ins Leben gerufen wurde. Dieses unterstützt Unternehmen der Halbleiter- und IT-Branche unter anderem mithilfe von Stromlieferverträgen dabei, auf erneuerbare Energieträger umzusteigen.

Mehr Klimaschutz bei der Halbleiterherstellung

Für einen sozial und wirtschaftlich verträglichen Klimaschutz besitzen digitale Technologien enormes Potenzial. So können etwa Herstellungsprozesse optimiert oder Gebäude energieeffizienter betrieben werden. Damit die so gewonnenen Nachhaltigkeitseffekte aber nicht durch eine wenig klimafreundliche Halbleiterherstellung konterkariert werden, ist es nötig, den CO2-Fußabdruck der Branche weiter zu senken. Wie das SEMI Semiconductor Climate Consortium erst kürzlich in einer Studie festgestellt hat, wurden in 2021 für die Herstellung von Halbleitern noch etwa 500Mt CO2 emittiert. Rund 16 Prozent davon entstammten den vor- und nachgelagerten Lieferketten (Scope 3). Insbesondere mithilfe von Digitalisierung und Elektrifizierung, aber auch durch den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen lassen sich hier signifikante Einsparungen erzielen. Das Catalyze-Programm unterstützt produzierende Unternehmen und Zulieferer unabhängig von Unternehmensgröße oder Marktstellung daher bei der Beschaffung von grünem Strom und bietet einen vereinfachten Zugang zu digitalen Nachhaltigkeitstechnologien und dem damit verbundenen Fachwissen.

Schneider Electric ist führend in den Bereichen Energiemanagement, Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0. Mit speziellen Angeboten für Installateure, Schaltanlagenbauer oder Architekten ermöglichen die Lösungen für Digitalisierung und Industrie 4.0 der Impact Company Schneider Electric eine ausfallsichere Energieversorgung und hohe elektrische Sicherheit für Unternehmen, Datacenter oder das Stromnetz. Wo immer vernetzte Geräte von Schneider Electric installiert sind, bilden sie die Basis für energieeffiziente Gebäude und intelligente Automatisierung.

