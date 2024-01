Kohlenstoffarmer Stahl: Schneider Electric kooperiert mit ArcelorMittal

Der Tech-Konzern möchte durch die Zusammenarbeit die Umweltauswirkungen seiner Produkte reduzieren

Schneider Electric ist eine Kooperation mit dem weltweit führenden Stahl- und Bergbauunternehmen ArcelorMittal eigegangen. Im Rahmen der Zusammenarbeit beliefert ArcelorMittal Schneider Electric mit recycelten und auf Basis von erneuerbaren Energien produzierten XCarb®-Stählen, welche der Tech-Konzern für die Produktion von Schaltschränken und Gehäusen – beispielsweise für die neuen PanelSeT SFN-Gehäuse – einsetzt.

XCarb® wird am ArcelorMittal-Standort Sestao in Spanien unter Verwendung eines sehr hohen Anteils an recyceltem Stahl in einem Elektrolichtbogenofen hergestellt, der zu 100 Prozent mit erneuerbarem Strom betrieben wird. Das Ergebnis sind CO?-Emissionen, die fast 70 Prozent unter denen eines vergleichbaren Produkts liegen, das ohne XCarb®-Verfahren hergestellt wird.

Die Partnerschaft zwischen Schneider Electric und ArcelorMittal ist das Ergebnis einer mehrmonatigen technischen Kooperation zwischen dem ArcelorMittal Steel Service Centre Europe und Schneider Electric. Bei der Zusammenarbeit ging es vor allem darum, die optimale Stahlsorte und Beschichtung für das Projekt zu finden. Anfang dieses Jahres kündigte Schneider Electric die Eröffnung einer neuen Walzstraße in seinem Sarel-Werk im Elsass (Frankreich) an, um die Gehäuseteile aus kohlenstoffarmem Stahl vorzubereiten, die im Schneider-Werk in Capellades in der Nähe von Barcelona (Spanien) montiert werden. Der kohlenstoffarme Stahl für die Anlagen wird von ArcelorMittal Steel Service Centre Europe aus dem Vertriebszentrum in Reims (Frankreich) geliefert.

Schneider Electric ist führend in den Bereichen Energiemanagement, Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0. Mit speziellen Angeboten für Installateure, Schaltanlagenbauer oder Architekten ermöglichen die Lösungen für Digitalisierung und Industrie 4.0 der Impact Company Schneider Electric eine ausfallsichere Energieversorgung und hohe elektrische Sicherheit für Unternehmen, Datacenter oder das Stromnetz. Wo immer vernetzte Geräte von Schneider Electric installiert sind, bilden sie die Basis für energieeffiziente Gebäude und intelligente Automatisierung.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Frau Susanne Backe-Theis

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

fon ..: +49 261-96 37 57 0

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneiderelectric@riba.eu

