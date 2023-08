Schneider Electric veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2023

Tech-Konzern erzielt Rekordgewinne und hebt sein Ziel für das Geschäftsjahr 2023 an

Am 27. Juli 2023 veröffentlichte Tech-Konzern Schneider Electric die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2023: Das Unternehmen erzielte einen Konzernumsatz in Höhe von 17,633 Milliarden Euro, was ein Plus von 15,3 Prozent (organisch) gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 bedeutet. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Adjusted EBITA) lag bei 3,147 Milliarden Euro und brachte ein Plus von 29 Prozent (organisch) mit sich, die bereinigte EBITA-Marge betrug 18,0 Prozent. Der Nettogewinn lag bei 2,0 Milliarden Euro, was einem Anstieg um 33 Prozent entspricht.

Ebenfalls veröffentlicht wurden die Zahlen des 2. Quartals 2023. Hier erwirtschaftete das Unternehmen mit 9,14 Milliarden Euro ein Umsatzplus von knapp 15 Prozent (organisch) gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Aufgrund der Ergebnisse des 1. Halbjahres hebt das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr an und rechnet für 2023 nun mit einem Adjusted EBITA zwischen +18 Prozent und +23 Prozent organisch (zuvor zwischen +16 Prozent und +21 Prozent organisch).

Schneider Electric ist führend in den Bereichen Energiemanagement, Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0. Mit speziellen Angeboten für Installateure, Schaltanlagenbauer oder Architekten ermöglichen die Lösungen für Digitalisierung und Industrie 4.0 der Impact Company Schneider Electric eine ausfallsichere Energieversorgung und hohe elektrische Sicherheit für Unternehmen, Datacenter oder das Stromnetz. Wo immer vernetzte Geräte von Schneider Electric installiert sind, bilden sie die Basis für energieeffiziente Gebäude und intelligente Automatisierung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

