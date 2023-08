Schneider Electric ist Sponsor der NAMUR-Hauptsitzung 2023

Schwerpunktthemen sind Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und herstellerunabhängige Automatisierung

Am 23. und 24. November 2023 findet die Hauptsitzung der NAMUR (Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik der Prozessindustrie e.V.) unter dem Motto „Open Automation and Digitalization for Sustainability and Efficiency“ im Dorint Hotel in Neuss statt. Tech-Konzern Schneider Electric ist Sponsor dieser wichtigsten Anwenderveranstaltung für die deutsche Prozessindustrie und bietet neben seinem finanziellen Beitrag auch Impulse für die inhaltliche Gestaltung des Veranstaltungsprogramms. Das Thema herstellerunabhängige Automatisierung und die damit verbundenen Auswirkungen auf Energieeffizienz und Flexibilität des Anlagenbetriebs bildet den Rahmen des Programms. Des Weiteren behandeln verschiedene Workshops Aspekte der Prozesseffizienz, Cybersicherheit, Nachhaltigkeit sowie des gewinnbringenden Umgangs mit großen Datenmengen.

Schneider Electric und die Prozessindustrie

Mit seinen Marken Foxboro, Triconex, AVEVA und ProLeiT bietet Tech-Konzern Schneider Electric ein breit aufgestelltes Technologieportfolio für die Prozessindustrie. Neben der gesamten Mess-, Schutz- und Regelungstechnik finden sich darin auch SPS-Steuerungen, Controller und Prozessleitsysteme, etwa aus dem Hause ProLeiT. Das Sicherheitssystem EcoStruxure Triconex ist in der Prozessindustrie Marktführer. Hinzu kommen anbieterneutrale Softwarelösungen, mit denen sich Daten zwecks vorausschauender Wartung und Prozessoptimierung kontextualisiert und steuerungsunabhängig auswerten lassen. Themen wie künstliche Intelligenz, Digital Twin und industrielles Metaversum spielen für die Lösungen des französischen Unternehmens bereits heute eine wichtige Rolle.

Herstellerunabhängige Automatisierung

Wenn es um das Thema Automatisierung geht, das Kernthema der NAMUR, wartet Schneider Electric übrigens mit einer Besonderheit auf: Das Unternehmen verfolgt einen konsequent herstellerunabhängigen Automatisierungsansatz, der auf den Vorgaben der IEC-Norm 61499 beruht. Anders als bei der klassischen, auf IEC61131 basierenden Herangehensweise wird damit eine grundsätzliche Entkopplung von Hardware und Software angestrebt, die eine hardwareübergreifende Wiederverwendbarkeit von Softwareobjekten ermöglicht. Die Probleme proprietärer Systeme gehören damit der Vergangenheit an.

Schneider Electric ist führend in den Bereichen Energiemanagement, Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0. Mit speziellen Angeboten für Installateure, Schaltanlagenbauer oder Architekten ermöglichen die Lösungen für Digitalisierung und Industrie 4.0 der Impact Company Schneider Electric eine ausfallsichere Energieversorgung und hohe elektrische Sicherheit für Unternehmen, Datacenter oder das Stromnetz. Wo immer vernetzte Geräte von Schneider Electric installiert sind, bilden sie die Basis für energieeffiziente Gebäude und intelligente Automatisierung.

