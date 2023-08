Weiland & Kirch Immobilien – Erfolgreiches Geschäftsjahr, Sponsoring SV Elversberg & Ausbau von Kooperationen

Saarbrücken, 09.08.2023 – Weiland & Kirch Immobilien erweitert seine Kooperationen mit ImmoScout24, Immowelt und geht strategische Partnerschaft mit Zweitligist SV Elversberg ein.

Das Unternehmen will Kunden eine bessere Reichweite bei Immobilieninseraten bieten und seine Markenbekanntheit steigern.

Erfolgreiches Geschäftsjahr ermöglicht neue Wege

Weiland & Kirch Immobilien, gegründet im Februar 2022, ist ein inhabergeführtes und unabhängiges Maklerbüro in Saarbrücken. Die Gründer Natalie Weiland und Patrik Kirch haben es sich zum obersten Ziel gesetzt, Kunden eine professionelle und transparente Dienstleistung in der Immobilienvermittlung anzubieten. Als IVD-Mitglied setzt man auf individuelle Beratung durch IHK-geprüfte Immobilienmakler beim Kauf und Verkauf von Wohn- und Kapitalanlage-Immobilien. Man möchte seinen Kunden offen und ehrlich gegenübertreten und transparente Immobiliengeschäfte gewährleisten.

Bereits im ersten Geschäftsjahr konnten die Unternehmer eine gute Marktpräsenz erzielen. Die Ausrichtung des Unternehmens wird von der Zielgruppe besser aufgenommen als gedacht. Nun will man die Geschäftstätigkeit weiter ausbauen.

„Wir sind stolz auf die Entwicklung unseres Unternehmens und bedanken uns bei unseren Kunden für das Vertrauen in unsere Dienstleistung. Der Erfolg in unserem ersten Geschäftsjahr als unabhängiges Unternehmen bietet uns die Möglichkeit, weiter zu wachsen. “

Kooperationen ausbauen und der Marktsituation anpassen

Das Unternehmerpaar hat fundierte Kenntnisse im Onlinemarketing. Man weiß wie wichtig heutzutage die Onlinereichweite eines Unternehmen ist. Im letzten Jahr ging das Unternehmen bereits zahlreiche Kooperationen mit Deutschlands führenden Immobilienportalen ein. Darunter zählen vor allem: ImmoScoit24, Immowelt, Immobilie1 und Kleinanzeigen.de.

Die aktuelle Lage am Immobilienmarkt stellt Immobilienmakler vor neue Herausforderungen. Längere Vermarktungszeiten, weniger Kaufinteressenten und Schwierigkeiten bei der Vergabe von Baufinanzierungen potenzieller Käufer. Darauf müssen sich Makler-Unternehmen aktuell einstellen. Um sicherzustellen, dass man auch in diesen Zeiten seinen Kunden eine optimale Vermarktung Ihrer Immobilie anbieten kann, hat das Unternehmen nun die Partnerschaften mit Immowelt und ImmoScout24 weiter ausgebaut. Die Verträge wurden um feste Kontingente an Premium-Platzierungen, Immo-Boostern sowie Schaufensterplatzierungen erweitert.

„In der aktuellen Marktlage gibt es deutlich weniger Kaufinteressenten, nicht jeder der eine Immobilie kaufen möchte, kann sie sich aktuell noch leisten. Umso wichtiger ist es für uns, unser Immobilienportfolio so prominent wie möglich zu präsentieren. Mir der Erweiterung unserer Kontingente an Immo-Boostern, Premium- und Schaufensterplatzierungen, können wir unseren Kunden weiterhin die optimale Reichweite bei der Vermarktung Ihrer Immobilie sichern.“

Partnerschaft mit der SV Elversberg

Bereits Ende Juli gingen die Unternehmer eine Partnerschaft auf Saarland-Partner Ebene mit dem Fußball Zweitligisten SV Elversberg ein. Man möchte den Verein in der aktuellen Saison unterstützen. Mit der strategischen Entscheidung möchte das Unternehmen zukünftig auch in St.Ingbert und Umgebung aktiv werden und das Tätigkeitsgebiet erweitern.

Die Immobilienmaklerin Natalie Weiland ist selbst gebürtige Hasslerin. Sie weiß die Vorzüge der Stadt, sowie das regionale Angebot sehr zu schätzen und freut sich auf die Arbeit auf bekanntem Boden. Des Weiteren sieht man in der Partnerschaft eine gute Chance, sich lokal besser zu vernetzen.

„Die Spiele in der 2. Bundesliga werden viele Fußballfans ins Saarland locken. Dies ist für unsere Region, sowie die lokalen Unternehmen zwar eine Herausforderung, bietet aber wirtschaftlich viele neue Möglichkeiten. Wir freuen uns, den Verein auf seinem weiteren Weg unterstützen zu können. Außerdem bietet uns die Business-Plattform der SV Elversberg gute Möglichkeiten, uns lokal weiter zu vernetzen.“

